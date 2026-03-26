Mỹ dọa 'giáng đòn khốc liệt' lên Iran nếu không đạt thỏa thuận

Nhà Trắng cho biết Mỹ vẫn đang đàm phán với Iran và cảnh báo Tổng thống Trump sẵn sàng tấn công mạnh mẽ nếu hai bên không đạt thỏa thuận.

"Đàm phán đang tiếp diễn. Như Tổng thống đã nói, chúng mang lại kết quả tích cực", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt phát biểu ngày 25/3, bác bỏ thông tin cho rằng nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran đi vào ngõ cụt.

Bà Leavitt cho biết đã đến lúc Iran phải đạt thỏa thuận, đồng thời khẳng định Tổng thống Donald Trump đang tiến gần các mục tiêu quân sự then chốt mà Nhà Trắng đề ra trong chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng.

"Nếu Iran không chấp nhận thực tế hiện tại, không nhận ra rằng họ đã thất bại về mặt quân sự và tình trạng này còn tiếp diễn, Tổng thống Trump sẽ khiến họ phải hứng chịu những đòn tấn công nặng nề chưa từng có", Thư ký báo chí Nhà Trắng tiếp tục. "Tổng thống không dọa suông và sẵn sàng giáng đòn khốc liệt. Iran không nên tính toán sai lầm thêm lần nữa".

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tại cuộc họp báo ngày 25/3. Ảnh: AP

Bà Leavitt bình luận sau khi truyền thông nhà nước Iran cùng ngày dẫn lời quan chức cấp cao nước này cho biết Tehran đã xem xét và bác bỏ đề xuất chấm dứt xung đột do Washington đưa ra.

Mỹ được cho là đã chuyển đề xuất ngừng bắn 15 điểm tới Iran qua trung gian Pakistan. Tài liệu đề cập đến hàng loạt vấn đề như việc nới lỏng lệnh trừng phạt, hợp tác hạt nhân dân sự, thu hẹp chương trình hạt nhân Iran, việc giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, yêu cầu giới hạn chương trình tên lửa Iran cũng như việc di chuyển của tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Theo Leavitt, thông tin trên truyền thông về kế hoạch 15 điểm có "phần đúng sự thật", nhưng nhấn mạnh một số nội dung "không hoàn toàn chính xác". Bà từ chối tiết lộ Washington đang làm việc với ai tại Tehran, không xác nhận đồn đoán rằng các quan chức Mỹ cấp cao, trong đó có Phó tổng thống JD Vance, sắp đàm phán với đại diện của Iran ở Pakistan.

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 24/3. Ảnh: AP

Tổng thống Trump hôm 23/3 gây bất ngờ khi thông báo Mỹ đang đàm phán với Iran để chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn ba tuần. Một ngày sau, ông tiếp tục ra tuyên bố nhiều ẩn ý rằng Iran đã trao cho Mỹ "món quà rất lớn" liên quan đến dầu khí và Washington tin rằng đang đàm phán với "đúng người".

Trong khi đó, giới chức Iran bác tin nước này đang đàm phán với Mỹ. Ngoại trưởng Abbas Araghchi ngày 25/3 tiếp tục khẳng định trên truyền hình nhà nước Iran rằng Tehran "không có ý định thương lượng".

"Hiện tại, chính sách của chúng tôi là tiếp tục kháng cự", ông Araghchi nói, thêm rằng việc Mỹ nhắc đến đàm phán lúc này chính là "sự thừa nhận thất bại của Washington". "Chúng tôi muốn chấm dứt chiến tranh theo các điều kiện của mình, theo cách để chuyện này không lặp lại thêm lần nào nữa".

Ngoại trưởng Araghchi xác nhận Tehran chỉ chặn tàu của đối thủ qua eo biển Hormuz, và lực lượng vũ trang Iran "đã cung cấp hành lang an toàn" qua tuyến đường biển cho phương tiện của các quốc gia thân thiện.

Vị trí eo biển Hormuz và Biển Đỏ. Đồ họa: Guardian

Iran ngày 25/3 dọa mở mặt trận mới, nhắm đến hoạt động vận tải qua Biển Đỏ nếu Mỹ mở chiến dịch trên bộ nhằm vào nước này. Cảnh báo được đưa ra khi Mỹ gần đây được cho là triển khai thêm hàng nghìn lính thủy đánh bộ và lính dù đến Trung Đông, dấy lên đồn đoán Washington có thể chiếm đảo Kharg của Iran hoặc bảo vệ eo biển Hormuz.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cùng ngày cảnh báo về khả năng "một quốc gia trong khu vực hỗ trợ các kẻ địch chiếm một trong những đảo của Iran". Ông không nêu cụ thể, nhưng khẳng định Iran sẽ tấn công không ngừng vào hạ tầng quan trọng tại quốc gia đó để trả đũa.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)