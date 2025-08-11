Mỹ điều loạt đặc vụ FBI tuần tra đêm trên đường phố Washington

Chính quyền Trump triển khai đặc vụ FBI tuần tra đêm ở thủ đô Washington, sau khi Tổng thống đe dọa tước quyền tự quản của thành phố.

Washington Post hôm nay dẫn hai nguồn thạo tin cho biết FBI đã bắt đầu giao nhiệm vụ cho khoảng 120 đặc vụ làm công việc tuần tra ban đêm ở Washington, nhằm hỗ trợ cảnh sát thành phố chống lại nạn cướp xe, tội phạm bạo lực ở thủ đô.

Phần lớn số lượng đặc vụ này được huy động từ các đơn vị phản gián, chống tham nhũng và bộ phận khác của Văn phòng FBI Washington, cũng như một số sĩ quan từ Philadelphia.

Các đặc vụ này, vốn ít được đào tạo về nghiệp vụ chặn xe, sẽ phải làm việc ca đêm trong ít nhất một tuần cùng cảnh sát thủ đô và các lực lượng hành pháp liên bang khác, buộc họ phải tạm gác nhiệm vụ thường ngày.

FBI xác nhận các đặc vụ từ Văn phòng Washington sẽ tiếp tục "tham gia vào việc tăng cường hiện diện của lực lượng hành pháp tại thủ đô, hỗ trợ các đối tác hành pháp", song không nêu chi tiết về số lượng đặc vụ tham gia tuần tra đêm trên đường phố.

Các đặc vụ FBI thường chỉ thực hiện nhiệm vụ điều tra, chống khủng bố, chống tội phạm cấp liên bang, còn công việc tuần tra đường phố do sở cảnh sát Washington đảm trách.

Tuy nhiên, FBI đang tham gia sâu hơn vào nhiệm vụ hành pháp ở địa phương trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đe dọa tước quyền tự quản của Washington, đặt vùng thủ đô Mỹ dưới sự kiểm soát của chính quyền liên bang, trao cho Nhà Trắng quyền quyết định cuối cùng về cách thức điều hành.

Đặc vụ FBI làm nhiệm vụ ở Washington, Mỹ, ngày 23/5. Ảnh: AFP

Một quan chức Nhà Trắng giấu tên còn cho biết Sở Mật vụ Mỹ (USSS) cũng được chỉ đạo tiến hành các cuộc tuần tra đặc biệt tại Washington.

Theo một quan chức cấp cao của USSS, chính quyền Trump đã không hỏi ý kiến Sở Cảnh sát Washington, cơ quan hành pháp chủ chốt chịu trách nhiệm xử lý tội phạm địa phương, về cách triển khai nguồn lực liên bang một cách hiệu quả nhất.

Theo Đạo luật Tự quản năm 1973, thủ đô Washington duy trì cơ chế tự quyết cao độ, được phép bầu thị trưởng và hội đồng thành phố và áp dụng các chính sách quản lý riêng để đảm bảo trị an. Ông Trump nhiều lần gọi cơ chế tự quản mà không cần đến chính quyền liên bang ở Washington là "cái bẫy chết chóc bẩn thỉu đầy tội phạm".

Trái với những chỉ trích từ ông Trump, thống kê những năm qua cho thấy tội phạm tại Washington từ đầu năm 2025 đã giảm 26% so với cùng kỳ năm 2024. Số vụ giết người giảm 12%.

Ông Trump dự kiến họp báo hôm nay, công bố các kế hoạch cho thủ đô Washington. Tổng thống Mỹ đã so sánh những hành động chống tội phạm sắp tới ở thủ đô với chính sách chống nhập cư bất hợp pháp ở biên giới.

Đức Trung (Theo Washington Post, AP)