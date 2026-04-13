Mỹ công bố thiết kế khải hoàn môn ở Washington

Công trình trung tâm của Vòng tròn Tưởng niệm ở Washington, với thiết kế tương tự Khải hoàn Môn của Pháp, dự kiến có chiều cao hơn 75 m.

Ủy ban Mỹ thuật Mỹ (CFA) ngày 10/4 công bố thiết kế công trình "Cổng Độc lập" ở Washington, một trong những dự án được Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy triển khai để tân trang bộ mặt thủ đô và đánh dấu cột mốc 250 năm lập quốc.

Với chiều cao hơn 76 m, công trình sẽ án ngữ tại vòng xuyến mang tên "Vòng tròn Tưởng niệm" ngay lối vào Nghĩa trang Quốc gia Arlington, nằm kế bên cây cầu tưởng niệm cùng tên.

Thiết kế khải hoàn môn tại Washington nằm ở lối vào Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Ảnh: CFA

Ở khu vực chân cổng, mỗi góc sẽ được trang trí tượng sư tử bằng vàng. Trên đỉnh của công trình là tượng vàng Nữ thần Tự do giương đôi cánh bằng vàng. Ở bên trên cổng vòm, mặt trước và sau sẽ được chạm khắc lần lượt hai thông điệp trong Lời thề Trung thành của công dân Mỹ gồm "Quốc gia được Chúa che chở" và "Tự do và công lý cho tất cả".

Công trình này sẽ cao gấp đôi Đài tưởng niệm Lincoln, biểu tượng kiến trúc quốc gia trong quần thể công viên National Mall. Tổng thống Trump từng nói ông mong muốn khải hoàn môn của Mỹ cao hơn mọi công trình có kiến trúc tương tự trên thế giới, trong đó có Khải hoàn Môn ở Paris cao gần 50 m.

"Tôi muốn đây là công trình lớn nhất vì chúng ta là quốc gia lớn nhất và hùng mạnh nhất", Tổng thống Mỹ bình luận hồi tháng 1.

Điểm nhấn của công trình là tượng vàng Nữ thần Tự do đặt trên đỉnh. Ảnh: CFA

Thiết kế khải hoàn môn được công bố vài ngày sau khi chính quyền Trump đạt được thỏa hiệp liên quan đơn kiện từ một nhóm cựu chiến binh và chuyên gia bảo tồn lịch sử Mỹ, theo đó chính quyền sẽ thông báo cho người dân ít nhất hai tuần trước khi khởi công.

Theo đơn kiện hồi tháng 2, các cựu chiến binh cùng chuyên gia lịch sử Mỹ cho rằng dự án của chính quyền Trump sẽ cản trở nhiều cảnh quan đặc biệt của quần thể Nghĩa trang Quốc gia Arlington và không hài hòa với nhiều công trình biểu tượng gần đó. Tổ chức giám sát độc lập Public Citizen cũng đang tìm cách ngăn cản dự án, cho rằng chính quyền Trump cần nhận được sự chấp thuận từ quốc hội và các ủy ban thẩm định cấp liên bang.

Kế hoạch chi tiêu ngân sách của Quỹ Quốc gia về Nhân văn, được công bố vào tuần qua, cho thấy dự án khải hoàn môn sẽ huy động tiền từ các nhà tài trợ kết hợp với một phần tiền thuế của người dân. Văn phòng Ngân sách và Quản lý của Nhà Trắng đã quy hoạch 2 triệu USD "từ các quỹ sáng kiến đặc biệt" và 13 triệu USD từ một số quỹ tài trợ liên bang cho dự án.

Giữa nhiều ý kiến trái chiều, Tổng thống Trump ngày 10/4 tiếp tục ủng hộ ý tưởng xây dựng khải hoàn môn gần Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Ông nói công trình này sẽ là "biểu tượng vĩ đại và đẹp nhất trên thế giới", đồng thời là "sự bổ sung tuyệt vời đối với nhân dân Mỹ trong nhiều thập niên tới".

Thanh Danh (Theo ABC, Politico, NBC)