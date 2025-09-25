Mỹ coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu tại khu vực

Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Donald Trump mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, khi gặp Chủ tịch nước Lương Cường tại Mỹ.

Ngày 24/9, trong khuôn khổ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80 kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ông Marco Rubio nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Donald Trump luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu của Mỹ tại khu vực. Ông cho rằng khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước không chỉ cần được duy trì mà còn cần phát triển thực chất hơn, nhất là khi hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác.

Ngoại trưởng nói thêm hai bên càng hợp tác chặt chẽ, càng nhiều cơ hội cho quan hệ hai nước được mở ra. Ông khẳng định Mỹ sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình này, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Ngoại trưởng Marco Rubio (trái) tại Mỹ ngày 24/9. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao sự ủng hộ mà Ngoại trưởng Rubio dành cho Việt Nam và quan hệ Việt - Mỹ. Ông nhấn mạnh Việt Nam cũng luôn coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược, mong muốn cùng Mỹ tiếp tục triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện theo hướng ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung.

Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung hợp tác trên các lĩnh vực trụ cột như chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại - đầu tư, an ninh - quốc phòng, khoa học công nghệ, giáo dục, nhân đạo - khắc phục hậu quả chiến tranh.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên tiếp tục tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao nhằm duy trì hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và cùng xử lý hiệu quả quan tâm của mỗi bên, nhất là vấn đề thuế đối ứng.

Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Mỹ tăng cường hợp tác - đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như công nghiệp bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Chủ tịch nước đề nghị chính phủ Mỹ có lộ trình sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường cũng như đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu chiến lược.

Cùng trong ngày 24/9, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có buổi gặp và trao đổi với Ngoại trưởng Rubio. Ông Lê Hoài Trung đề nghị hai bên cùng duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ song phương, cũng như khẳng định Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Mỹ trên những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Ngoại trưởng Rubio tái khẳng định cam kết của Mỹ ủng hộ một Việt Nam "mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng". Ông thêm rằng Tổng thống Trump cũng mong muốn hai bên sớm hoàn tất đàm phán để triển khai thỏa thuận thuế đối ứng, qua đó đem lại lợi ích cho cả hai nước.

