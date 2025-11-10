Mỹ có thể tăng trưởng âm nếu chính phủ tiếp tục đóng cửa

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cho rằng GDP quý IV của Mỹ có thể giảm nếu hoạt động nghỉ lễ cuối năm bị ảnh hưởng vì chính phủ đóng cửa.

Ngày 9/11, trong cuộc phỏng vấn trên kênh CBS, ông Hassett cho biết việc thiếu các kiểm soát viên không lưu do chính phủ đóng cửa có thể gây chậm trễ lớn trong hoạt động di chuyển trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

"Lễ Tạ ơn là một trong những dịp sôi động nhất năm của nền kinh tế. Nếu mọi người không đi lại được vào thời điểm đó, GDP quý IV có thể tăng trưởng âm", ông cảnh báo. Tháng 11 còn có Black Friday (Ngày thứ Sáu Đen) - ngày hội mua sắm lớn nhất Mỹ, diễn ra vào thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ ơn.

Trước đó, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính việc chính phủ đóng cửa có thể khiến Mỹ thiệt hại 7-14 tỷ USD, tương đương gần 2% GDP quý IV. CBO lý giải nền kinh tế chịu thiệt hại do chi tiêu liên bang bị đình trệ.

Trong cuộc phỏng vấn, Hassett không đưa ra dự báo khi nào chính phủ Mỹ có thể mở cửa trở lại. Dù vậy, ông lạc quan về nền kinh tế lớn nhất thế giới. "Sản xuất công nghiệp hiện cao kỷ lục, chi tiêu vốn cũng vậy, GDP tăng khoảng 4% và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng trước bất ngờ giảm", Hassett cho biết. Ông nhận định lạm phát trong tầm kiểm soát và nền kinh tế Mỹ đang bùng nổ.

Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett trả lời báo giới bên ngoài Nhà Trắng ngày 7/3. Ảnh: AFP

Chính phủ Mỹ đã bước sang ngày đóng cửa thứ 39, vượt qua kỷ lục 35 ngày được thiết lập dưới nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump. Nguyên nhân là hai đảng tại quốc hội không thể đạt được thỏa thuận về dự luật ngân sách.

Việc chính phủ đóng cửa khiến nhiều khoản hỗ trợ cho hàng triệu hộ gia đình thu nhập thấp bị cắt giảm, như tem phiếu thực phẩm. Hàng trăm nghìn nhân viên liên bang phải nghỉ việc tạm thời, trong khi nhiều người khác làm không lương. Khách du lịch cũng gặp tình trạng chậm trễ tại các sân bay do nhiều chuyến bị hủy.

Dù vậy, CNN ngày 9/11 dẫn lời một nguồn tin cho biết lưỡng đảng tại thượng viện Mỹ đã đạt thỏa thuận về việc cung cấp ngân sách cho chính phủ tới 30/1/2026. Đây là dấu hiệu chính phủ Mỹ có thể mở cửa trở lại.

Hà Thu (theo Reuters, CBS)