Mỹ có thể phải rã xác máy bay tiếp dầu 'dán đầy băng dính'

Máy bay KC-135 trở về Mỹ với loạt băng dính trên thân có thể sẽ bị loại biên để lấy phụ tùng, thay vì tiếp tục vận hành.

Máy bay tiếp dầu KC-135 có số đuôi 59-1444 của Mỹ hôm 14/4 đáp xuống căn cứ không quân Tinker ở bang Oklahoma. Trên thân phi cơ vẫn dán hàng loạt miếng băng dính hàng không chuyên dụng, được dùng để khắc phục tạm thời những hư hại không quá nghiêm trọng trên bề mặt cho đến khi được sửa chữa đầy đủ.

Căn cứ Tinker là nơi đặt Tổ hợp Hậu cần Hàng không Thành phố Oklahoma, chuyên thực hiện công tác bảo dưỡng cấp độ nhà máy cho máy bay KC-135, KC-46, E-3, E-6, B-52 và B-1B.

Máy bay tiếp dầu KC-135 Mỹ đến căn cứ Tinker hôm 14/4. Video: KOCO 5 News

"Với cơ sở kỹ thuật hiện có, Tinker là điểm đến hợp lý cho máy bay bị hư hại rõ ràng như vậy. Chưa rõ tương lai của 59-1444, nhưng không thể loại trừ khả năng nó sẽ bị loại biên và rã xác để lấy phụ tùng", bình luận viên Kai Greet của chuyên trang hàng không quân sự Aviationist cho hay.

Không quân Mỹ gần đây đã rút một số máy bay KC-135 khỏi địa điểm niêm cất và chuyển đến căn cứ Tinker để rã lấy linh kiện, nhằm duy trì hoạt động cho phi đội còn lại.

59-1444 được cho là một trong các phi cơ tiếp dầu KC-135 bị hỏng trong những cuộc tập kích của Iran nhằm vào sân bay quân sự Prince Sultan ở Arab Saudi hồi tháng 3. Số băng dính trên dường như được dùng để vá những vết hư hại do mảnh đạn gây ra.

Máy bay tiếp dầu KC-135 Mỹ về căn cứ Tinker hôm 14/4. Ảnh: Instagram/redhomeaviation

Nếu tính cả phi cơ do Vệ binh Quốc gia vận hành, không quân Mỹ hiện có hơn 350 chiếc KC-135 trong biên chế, trong đó tỷ lệ máy bay sẵn sàng làm nhiệm vụ hồi năm 2024 là khoảng 67-69%. Dù có quy mô vượt xa mọi lực lượng khác trên thế giới, đội máy bay tiếp dầu Mỹ vẫn có nguy cơ bị quá tải do phải hoạt động trên phạm vi toàn cầu.

Trong chiến dịch tập kích Iran, hàng trăm phi cơ tiếp dầu Mỹ đã phải bay với cường độ cực kỳ cao, không chỉ hỗ trợ hoạt động chiến đấu trực tiếp mà còn cả nhiệm vụ khác như hậu cần. Thiệt hại với phi đội tiếp dầu, dù chỉ là một hoặc hai máy bay bị loại khỏi vòng chiến, cũng làm giảm độ linh hoạt trong kế hoạch tác chiến.

Phi cơ KC-135 được chế tạo dựa trên nguyên mẫu Boeing 367-80, được biên chế tháng 6/1957 và hoạt động cho tới nay. Mỗi chiếc có tổ lái 3-4 người, đạt tốc độ tối đa 933 km/h, tầm hoạt động 2.100 km khi mang theo 68 tấn nhiên liệu để chuyển cho các máy bay khác.

Mỗi chiếc KC-135 có giá ước tính gần 40 triệu USD vào thời điểm năm 1998, tương đương với 77 triệu USD hiện nay.

Phạm Giang (Theo Aviationist, KOCO 5 News)