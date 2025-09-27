Mỹ có thể đang xem xét không kích tội phạm ma túy ở Venezuela

Quân đội Mỹ dường như đang lên kế hoạch tập kích tội phạm ma túy trên đất Venezuela, có thể bắt đầu trong vài tuần tới nếu được phê duyệt.

NBC News hôm 26/9 dẫn lời 4 nguồn tin giấu tên am hiểu tình hình cho biết giới chức Lầu Năm Góc đang thảo luận về khả năng triển khai máy bay không người lái (UAV) để tập kích các thành viên và thủ lĩnh băng đảng ma túy, cũng như xưởng điều chế ma túy bên trong lãnh thổ Venezuela.

Các nguồn tin nhấn mạnh rằng Tổng thống Donald Trump chưa phê duyệt kế hoạch, nhưng tiết lộ rằng hoạt động không kích có thể diễn ra trong vòng vài tuần từ khi có lệnh.

Biên đội F-35B Mỹ bay qua căn cứ tại Puerto Rico hôm 19/9. Ảnh: Reuters

Hai nguồn tin và một quan chức nắm rõ nội dung thảo luận thêm rằng Mỹ gần đây leo thang hoạt động quân sự ở Biển Caribe một phần vì đánh giá "Tổng thống Nicolas Maduro không hành động đủ để ngăn chặn dòng ma túy được vận chuyển từ lãnh thổ Venezuela".

Các nguồn tin cũng nói rằng Mỹ và Venezuela đang đàm phán thông qua các bên trung gian ở Trung Đông.

Khi được hỏi về thông tin trên, Nhà Trắng nhắc lại tuyên bố trước đó của Tổng thống Trump. "Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Nhiều thành viên băng đảng, tội phạm buôn bán ma túy và ma túy đang được đưa từ Venezuela đến Mỹ. Điều đó không thể chấp nhận được", Nhà Trắng cho hay.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận, trong khi chính phủ Venezuela chưa lên tiếng.

Nếu được phê duyệt, không kích vào lãnh thổ Venezuela sẽ là bước leo thang đáng kể trong loạt hành động của chính quyền Trump nhằm vào tội phạm ma túy. Ông Trump cho biết quân đội Mỹ đã tập kích ít nhất ba xuồng nghi chở ma túy từ Venezuela trong những tuần gần đây.

Chính quyền Mỹ chưa cung cấp bằng chứng cho thấy có ma túy trên ba chiếc xuồng đó. Một quan chức Cộng hòa Dominica và phát ngôn viên đại sứ quán Mỹ tại nước này cuối tuần trước cho biết giới chức đã vớt được ma túy từ chiếc xuồng bị lực lượng Mỹ bắn nổ, nhưng chưa công bố hình ảnh liên quan.

Vị trí Mỹ và Venezuela. Đồ họa: BBC

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela gần đây gia tăng khi Washington triển khai nhiều khí tài quân sự đến vùng biển Caribe. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố phương pháp chặn bắt xuồng chở ma túy nhiều năm qua không hiệu quả, nên Mỹ từ nay sẽ "cho nổ tung" mục tiêu thay vì truy đuổi.

Chính phủ Venezuela ngày 21/9 công bố bức thư Tổng thống Maduro gửi người đồng cấp Mỹ, trong đó kêu gọi ông Trump "duy trì hòa bình và đối thoại bình đẳng". Ông Maduro tuyên bố Venezuela là quốc gia "không ma túy", nhấn mạnh chỉ 5% lượng ma túy sản xuất tại nước láng giềng Colombia bị tuồn vào lãnh thổ Venezuela và phần lớn đã bị chính quyền địa phương thu giữ.

Nhà Trắng từ chối đề xuất của Tổng thống Venezuela, khẳng định vẫn không thay đổi lập trường là không công nhận chính quyền của ông Maduro. "Tổng thống Trump đã nói rõ là ông sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp cần thiết để ngăn dòng chảy ma túy từ Venezuela vào Mỹ", thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói.

Huyền Lê (Theo NBC News, Reuters)