Mỹ có thể đã bán lô dầu Venezuela đầu tiên

Ngày 14/1, một quan chức Mỹ cho biết trên CNN rằng nước này đã bán lô dầu Venezuela đầu tiên với giá 500 triệu USD.

Các đợt bán dầu tiếp theo dự kiến diễn ra trong vài ngày hoặc vài tuần tới. Chi tiết về đợt bán đầu tiên không được công bố. Người phát ngôn Nhà Trắng Taylor Rogers chỉ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã "làm trung gian cho một thỏa thuận năng lượng mang tính lịch sử với Venezuela, để mang lại lợi ích cho người dân hai nước".

Tuần trước, Tổng thống Trump cho biết Venezuela giao cho Mỹ 30-50 triệu thùng dầu thuộc diện trừng phạt. Số dầu này sẽ được bán theo giá thị trường.

Một nhà máy xử lý dầu nặng của PDVSA tại bang Anzoategui (Venezuela). Ảnh: Reuters

Theo Nhà Trắng, doanh thu bán dầu được phân chia giữa người dân Venezuela, các công ty Mỹ và chính phủ Mỹ. Tổng thống Trump cho biết toàn bộ phần doanh thu chuyển cho Venezuela chỉ được sử dụng để mua các sản phẩm sản xuất tại Mỹ.

Rogers cũng cho biết chính quyền ông Trump đang thúc đẩy thảo luận với những hãng dầu mỏ "sẵn sàng và có khả năng thực hiện khoản đầu tư chưa từng có tiền lệ, nhằm khôi phục hạ tầng dầu mỏ của Venezuela".

Ngày 9/1, ông Trump đã gặp lãnh đạo các tập đoàn dầu khí tại Nhà Trắng, thúc giục họ đầu tư 100 tỷ USD để tái thiết ngành năng lượng Venezuela. Dù vậy, tại sự kiện này, CEO ExxonMobil Darren Woods tỏ ra ngần ngại với việc quay lại, do tài sản tại đây từng bị quốc hữu hóa 2 lần. Ông muốn chờ Venezuela cải cách hệ thống pháp lý và thương mại.

ExxonMobil và ConocoPhillips đã rời Venezuela 20 năm trước, sau khi tài sản của họ bị quốc hữu hóa. Chevron hiện là hãng dầu lớn duy nhất của Mỹ còn hoạt động tại đây.

Venezuela là nước có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, với khoảng 303 tỷ thùng. Họ từng cung cấp 7% sản lượng toàn cầu, nhưng nay chỉ đóng góp chưa đầy 1%. Nguyên nhân là các lệnh trừng phạt từ Mỹ và ngành dầu mỏ ít được đầu tư, một phần do dầu nặng Venezuela có chi phí khai thác, xử lý đắt đỏ.

Hà Thu (theo CNN, CBS)