Mỹ có thể cung cấp xe tăng cho Ukraine

Quan chức Mỹ cho biết nước này có thể cân nhắc chuyển xe tăng cho Ukraine, song không phải trong lúc chiến sự đang diễn ra.

Xe tăng là vấn đề "hoàn toàn có thể cân nhắc" trong số vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraine trong tương lai, song không phải lựa chọn cho chiến sự đang diễn ra vì các vấn đề liên quan đến huấn luyện, bảo trì và duy trì vận hành, một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ ngày 19/9 cho biết, song không nêu rõ chủng loại.

"Chúng tôi đang xem xét toàn bộ lực lượng vũ trang Ukraine và cân nhắc trong tương lai họ sẽ cần những năng lực nào, cũng như làm thế nào để Mỹ cùng các đồng minh của mình có thể hỗ trợ Ukraine xây dựng những năng lực đó", quan chức quốc phòng Mỹ nói với các phóng viên.

Quan chức này cho biết Mỹ chưa xem xét cung cấp cho Ukraine vũ khí có tầm bắn xa hơn Hệ thống Rocket Phóng loạt Dẫn đường (GMLRS) của Tổ hợp Pháo phản lực Cơ động cao (HIMARS), có thể đánh trúng mục tiêu cách 80 km.

Xe tăng chủ lực M1A2 SEPv3 thuộc sư đoàn thiết giáp số 1 của lục quân Mỹ khai hỏa tại căn cứ Fort Hood, bang Texas tháng 8/2020. Ảnh: US Army.

Quân đội Mỹ đang biên chế khoảng 8.800 xe tăng chủ lực M1 Abrams các biến thế, trong đó hiện đại nhất là mẫu M1A2 SEPv3 với động cơ mạnh hơn, hệ thống liên lạc và mạng lưới tốt hơn cùng nhiều cải tiến.

Sau khi chiến sự bùng phát hồi tháng 2, Mỹ cùng đồng minh chuyển giao cho Ukraine nhiều loại vũ khí. Mỹ là bên hỗ trợ nhiều nhất cho Ukraine với hơn 15 tỷ USD viện trợ an ninh. Nhà Trắng hồi dầu tháng 9 đề xuất quốc hội phân bổ thêm 11,7 tỷ USD để hỗ trợ Ukraine đầu năm 2023.

Tuy nhiên, trong số vũ khí Mỹ và các đồng minh chuyển cho Ukraine chưa có xe tăng chủ lực do phương Tây sàn xuất. Đức, một đồng minh châu Âu của Mỹ, từ chối chuyển xe tăng Leopard do chưa nước nào giao xe tăng do phương Tây sản xuất cho Ukraine, khiến Kiev nhiều lần chỉ trích Berlin vì quyết định này.

Nguyễn Tiến (Theo CNN)