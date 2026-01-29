Mỹ có thể bàn giao tàu dầu bị bắt cho Venezuela

Quan chức Mỹ tiết lộ nước này sẽ trả tàu dầu MT Sophia, bị bắt giữ trên vùng biển Caribe hồi đầu tháng, cho Venezuela.

Reuters ngày 28/1 dẫn lời hai quan chức chính phủ Mỹ tiết lộ tàu dầu MT Sophia, treo cờ Panama, sẽ được trao trả cho Venezuela trong thời gian tới. Chưa rõ lý do Washington đưa ra quyết định này, cũng như thời điểm bàn giao cụ thể.

Con tàu có chiều dài khoảng 333 m và trọng tải toàn phần hơn 320.000 tấn, bị Tuần duyên Mỹ chặn bắt trên vùng biển Caribe hôm 7/1. Chính quyền Mỹ khi đó mô tả Sophia là tàu không quốc tịch, nằm trong "đội tàu bóng tối" chuyên lách các lệnh trừng phạt.

Tàu chở dầu MT Sophia, treo cờ Panama, trong ảnh chụp năm 2015. Ảnh: Marine Traffic

Nỗ lực truy bắt tàu chở dầu liên quan Venezuela đã diễn ra trong nhiều tháng, với 7 vụ bắt giữ kể từ cuối năm ngoái. MT Sophia và một tàu khác đã xuất hiện gần Puerto Rico, lãnh thổ hải ngoại của Mỹ, sau khi bị bắt.

Một số chuyên gia nhận định nhiều chiếc trong "đội tàu bóng tối" được xuất xưởng từ hơn 20 năm trước, tiềm ẩn rủi ro hàng hải do thiếu chứng nhận an toàn và bảo hiểm phù hợp. Điều này gây khó khăn cho quá trình xác định trách nhiệm và yêu cầu bồi thường khi xảy ra tai nạn, thậm chí bất khả thi.

Công ty GMS có trụ sở tại Dubai, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đã nộp đơn xin giấy phép của Mỹ để mua và tháo dỡ những tàu bị bắt giữ liên quan hoạt động giao dịch dầu của Venezuela.

Khi số tàu bị bắt tăng lên, tranh luận pháp lý về số phận của chúng và lượng dầu chở theo cũng gia tăng. Martin Davies, giám đốc Trung tâm Luật Hàng hải thuộc Đại học Tulane ở Mỹ, chỉ ra rằng tình thế pháp lý của những con tàu này "rất mơ hồ", liên quan cả luật trong nước lẫn luật quốc tế.

Luật sư Kenneth Engerrand nhận định quá trình tịch thu, xử lý và định đoạt số phận cho nhiều con tàu bị bắt có thể kéo dài nhiều năm, gây tốn kém lớn về chi phí bảo quản. Mỹ từng phải chi 32 triệu USD để vận chuyển và bảo dưỡng siêu du thuyền Amadea bị tịch thu năm 2022.

Thanh Danh (Theo Reuters, Politico)