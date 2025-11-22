Mỹ chưa thể trục vớt máy bay rơi ở Biển Đông sau gần một tháng

Hải quân Mỹ đang tìm cách trục vớt tiêm kích, trực thăng rơi liên tiếp ở Biển Đông hồi tháng 10, chưa rõ thời gian hoàn thành.

"USNS Salvor, tàu cứu hộ lớp Safeguard thuộc Bộ tư lệnh Hải vận Quân sự, đang ở hiện trường nhằm tiến hành hoạt động hỗ trợ nỗ lực trục vớt", phát ngôn viên Hạm đội 7 hải quân Mỹ Matthew Comer cho biết hôm 21/11, đề cập chiến dịch thu hồi xác trực thăng MH-60R và tiêm kích F/A-18F rơi ở Biển Đông cuối tháng trước.

Trung tá Comer không cung cấp chi tiết về vị trí hiện tại của tàu USNS Salvor, cũng như liệu hải quân Mỹ đã định vị được xác máy bay hay chưa và tiến độ trục vớt dự kiến. Quan chức hải quân Mỹ hôm 14/11 thông báo quân chủng này đã huy động lực lượng để xác minh hiện trường và tiến hành thu hồi phi cơ.

Tàu USNS Salvor hoạt động gần Hawaii hồi năm 2018. Ảnh: USCG

Cây viết Howard Altman của chuyên trang quân sự War Zone chỉ ra rằng tiêm kích F/A-18F và trực thăng MH-60R đều sở hữu nhiều công nghệ nhạy cảm, có thể thu hút sự quan tâm từ các đối thủ của Mỹ. Điều này khiến Washington muốn khẩn trương trục vớt hai máy bay để tránh nguy cơ rò rỉ bí mật.

"Trung Quốc có lượng lớn phương tiện ở khu vực, nhiều chiếc có thể tiến hành hoạt động trục vớt. Giống như Mỹ, Trung Quốc cũng có chương trình khai thác khí tài nước ngoài, nhằm tịch thu vũ khí để phục vụ công tác phân tích tình báo hoặc phát triển nội địa", Altman cho hay.

Trực thăng MH-60R thuộc Phi đoàn Trực thăng Tấn công hàng hải số 73 và chiến đấu cơ F/A-18F thuộc Phi đoàn Tiêm kích số 22, đều thuộc biên chế tàu sân bay USS Nimitz, lần lượt rơi cách nhau nửa tiếng khi đang làm nhiệm vụ trên Biển Đông. 5 thành viên tổ lái trên hai máy bay đều được giải cứu an toàn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nhiên liệu bị nhiễm bẩn có thể là nguyên nhân dẫn đến hai vụ rơi liên tiếp. Giới chức hải quân Mỹ cũng tin rằng không có "hành động xấu" liên quan sự việc, cho biết đang điều tra và chưa công bố nhận định sơ bộ.

Phạm Giang (Theo War Zone)