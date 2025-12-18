Mỹ cảnh cáo loạt siêu thị bán sữa có nguy cơ gây ngộ độc botulinum

FDA gửi thư cảnh cáo loạt siêu thị bán lẻ, sau khi phát hiện họ tiếp tục bày bán loại sữa công thức từng gây nhiều ca ngộ độc botulinum.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 15/12 gửi thư "cảnh cáo nghiêm khắc" tới các chuỗi siêu thị bán lẻ Walmart, Target, Kroger, Albertsons, sau cuộc điều tra cho thấy họ tiếp tục bày bán sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula.

Loại sữa này trước đây được xác định có liên quan đến ít nhất 51 ca ngộ độc hoặc nghi ngờ ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh tại 19 bang tính đến ngày 10/12. Đây là các ca ngộ độc botulinum đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử Mỹ, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Các nhà bán lẻ lớn đã được thông báo về đợt thu hồi ban đầu đối với sữa ByHeart Whole Nutrition Infant Formula vào ngày 8/11. Hãng sữa ByHeart sau đó ban hành lệnh thu hồi mở rộng đối với toàn bộ sản phẩm của hãng vào ngày 11/11.

Sữa ByHeart Whole Nutrition Infant Formula. Ảnh: CNN

FDA cáo buộc Target tiếp tục bán sữa công thức bị thu hồi tại các cơ sở trên khắp 20 bang, thậm chí bán kèm biển khuyến mãi giảm giá hơn hai tuần sau đợt thu hồi đầu tiên.

Walmart, Kroger và Albertsons cũng tiếp tục bán loại sữa này tại các cơ sở và các cửa hàng liên kết. Các hãng này "không cung cấp bất kỳ thông tin nào chứng minh biện pháp khắc phục" khi điều tra viên của FDA chủ động hỏi, cơ quan cho biết.

"Là một bộ phận trong chuỗi cung ứng, doanh nghiệp các bạn cần có hành động nhanh chóng và hiệu quả khi được thông báo về lệnh thu hồi sản phẩm", FDA viết trong thư. "Việc xử lý không thỏa đáng có thể dẫn đến các hành động pháp lý, từ tịch thu sản phẩm, áp lệnh cấm, cho đến các biện pháp mạnh hơn".

Botulinum là chất độc thần kinh cực mạnh, xâm nhập cơ thể qua thực phẩm, vết thương hở hoặc sữa công thức nhiễm khuẩn. Độc tố này gắn chặt vào dây thần kinh, gây liệt cơ toàn thân. Triệu chứng điển hình ở trẻ sơ sinh gồm bú kém, táo bón, khóc yếu, sụp mí mắt, không thể nâng đầu, cơ thể mềm nhũn, đặc biệt là vùng tay, chân và nửa người trên. Nếu không cấp cứu kịp thời, tình trạng liệt cơ hô hấp có thể dẫn đến tử vong.

CDC đã kêu gọi các phụ huynh lập tức đưa trẻ đi khám nếu trẻ từng dùng sản phẩm trong diện thu hồi và xuất hiện triệu chứng.

Walmart cho biết họ sẽ trả lời thư của FDA. Target, Kroger và Albertsons chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Đức Trung (Theo Washington Post, AP)