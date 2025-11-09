Mỹ cấm bay phi đội chở hàng MD-11 sau vụ tai nạn cháy nổ

Cơ quan quản lý hàng không Mỹ ra lệnh cấm bay toàn bộ phi cơ chở hàng MD-11 để kiểm tra, sau tai nạn khiến 14 người thiệt mạng.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 8/11 cho hay lệnh cấm bay với tất cả dòng MD-11 và MD-11F sẽ kéo dài "đến khi đội bay được kiểm tra xong và tất cả các biện pháp khắc phục được thực hiện".

FAA thêm rằng chỉ thị được đưa ra sau khi vụ tai nạn với máy bay chở hàng McDonnell Douglas MD-11 của hãng vận tải UPS hôm 4/11, trong đó động cơ và giá treo động cơ bên cánh trái bị rời ra trong khi máy bay cất cánh. Máy bay sau đó rơi xuống khu vực gần sân bay.

Khói lửa bốc lên trong vụ tai nạn máy bay chở hàng của UPS tại sân bay ở Louisville, Mỹ ngày 4/11. Ảnh: AFP

"Chúng tôi đã xác định tình trạng không an toàn này có thể tồn tại hoặc có thể tái diễn với các máy bay khác cùng loại", FAA cho hay. Cơ quan này chưa nêu lý do động cơ bên trái máy bay rơi ra lúc cất cánh.

Máy bay McDonnell Douglas MD-11 gặp nạn trong lúc cất cánh từ sân bay quốc tế Muhammad Ali ở thành phố Louisville, bang Kentucky. Phi cơ trước đó được tiếp đầy nhiên liệu cho hành trình bay dài 8,5 giờ, dẫn đến vụ nổ và đám cháy lớn tại khu vực gần sân bay. Tai nạn khiến 14 người thiệt mạng, trong đó có 3 thành viên tổ lái máy bay và 11 người trên mặt đất.

Khoảnh khắc quả cầu lửa bùng lên trong vụ rơi máy bay chở hàng Mỹ Máy bay bốc cháy và rơi khi cất cánh tại Louisville ngày 4/11. Video: KFSV12

Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ (NTSB) hôm 7/11 cho biết dữ liệu sơ bộ cho thấy máy bay đạt độ cao khoảng 30 m so với mặt đất và đang bay với tốc độ 340 km/giờ trước khi rơi.

UPS ngày 7/11 cho hay đã quyết định "tạm thời ngừng bay" tất cả máy bay MD-11 với lý do đảm bảo an toàn. Hãng cho hay dòng máy bay này chiếm khoảng 9% phi đội của mình. Hãng vận tải FedEx ngày 8/11 dừng vận hành 28 chiếc MD-11 để tiến hành đánh giá an toàn.

Máy bay của hãng UPS tại sân bay ở Louisville, Mỹ ngày 6/11. Ảnh: AP

Boeing, công ty sở hữu McDonnell Douglas, trước đó đã khuyến nghị tất cả các nhà khai thác tạm dừng sử dụng dòng máy bay này. Cả hai hãng vận tải xác nhận họ hành động theo khuyến nghị từ nhà sản xuất. McDonnell Douglas đã được Boeing mua lại năm 1997.

Ngoài UPS và FedEx, chỉ có một hãng vận tải khác sử dụng dòng MD-11 là Western Global Airlines. Theo NTSB, chiếc MD-11 gặp nạn được chế tạo năm 1991 và sau đó được cải tạo thành máy bay chở hàng.

Thanh Tâm (Theo AFP)