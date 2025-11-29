Mỹ bị nghi tập kích kép hạ sát người sống sót trên 'xuồng ma túy'

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được cho là đã ra lệnh hạ sát hai người trên "xuồng ma túy" sau khi họ sống sót trong cuộc tập kích đầu tiên.

Washington Post ngày 28/11 đưa tin trong vụ tấn công tên lửa vào phương tiện bị nghi chở ma túy trên biển Caribe hồi đầu tháng 9, hai người sống sót đã bám vào chiếc xuồng đã bị hư hại và đang bốc cháy.

Theo lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt (SOCOM), Đô đốc Mitch Bradley, sau đó chỉ đạo tiếp tục tập kích chiếc xuồng nhằm đảm bảo người sống sót không thể gọi cho đồng bọn để giải cứu họ cùng hàng hóa.

"Mệnh lệnh là tiêu diệt toàn bộ", Bộ trưởng Hegseth ra khẩu lệnh, theo hai nguồn tin nắm rõ sự việc. Chiếc xuồng này ban đầu được cho là chở 11 người.

Đòn "tập kích kép" khiến hai người này thiệt mạng, chiếc xuồng cũng chìm xuống đáy biển.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trong chuyến thăm Cộng hòa Dominica ngày 26/11. Ảnh: AFP

Trong một cuộc tấn công khác sau đó, hai người trên xuồng nghi chở ma túy cũng sống sót nhưng được trực thăng đưa lên tàu hải quân Mỹ. Hai người sau đó được hồi hương về Ecuador và Colombia, dù một số chuyên gia pháp lý cho rằng họ có thể đã bị truy tố tại tòa án liên bang vì tội buôn lậu ma túy.

Nếu sự việc được xác minh, chưa rõ tại sao lại có sự khác biệt trong hành động của quân đội Mỹ trong hai trường hợp có người sống sót sau đòn tập kích đầu tiên.

SOCOM chưa lên tiếng về thông tin này.

Một người am hiểu sự việc xảy ra ngày 2/9 xác nhận với ABC News rằng có những người sống sót sau vụ tập kích đầu tiên vào xuồng, song thiệt mạng trong cuộc tấn công tiếp theo.

"Bộ Quốc phòng không phản hồi về thông tin này và từ chối bình luận thêm", phát ngôn viên Lầu Năm Góc hôm 28/11 cho hay.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Hegseth sau đó bình luận trên mạng xã hội X rằng những cuộc tập kích "hiệu quả cao" của Mỹ đều hướng tới mục đích "tấn công gây chết người".

"Ý tưởng đã được chúng tôi tuyên bố là ngăn chặn dòng chảy ma túy chết người đó, phá hủy xuồng ma túy, và giết những kẻ khủng bố - tội phạm ma túy đang đầu độc người dân Mỹ. Tất cả những kẻ buôn ma túy mà chúng tôi hạ sát đều là thành viên tổ chức khủng bố", ông Hegseth viết.

Hình ảnh vụ quân đội Mỹ tấn công xuồng chở ma túy trên biển Caribe ngày 2/9. Ảnh: WP

Ít nhất 83 người đã thiệt mạng trong hơn 20 vụ tập kích "xuồng ma túy" do Mỹ tiến hành kể từ khi bắt đầu chiến dịch trên biển Caribe và đông Thái Bình Dương hồi tháng 9. Những người chỉ trích chính quyền Tổng thống Donald Trump và một số chuyên gia pháp lý đặt câu hỏi về tính hợp pháp của các cuộc tấn công.

Theo Công ước Geneva, người bị thương hoặc bị bệnh trong xung đột sẽ được cả hai bên tiếp nhận và chăm sóc. Luật quốc tế nghiêm cấm hành vi hạ sát thương binh, tù binh trong giao tranh.

Tổng thống Trump và cố vấn cấp cao của ông nói rằng thông tin tình báo của Mỹ cho thấy rõ ràng các xuồng này đang buôn lậu ma túy. Họ lập luận cuộc tấn công là hợp pháp vì ông Trump đã xác định các băng đảng ma túy là "tổ chức khủng bố nước ngoài" và nước Mỹ đang trong tình trạng chiến tranh với các băng nhóm như vậy.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng cách lập luận này chưa từng có tiền lệ và Mỹ nên dựa vào lực lượng hành pháp, thay vì quân đội, để ngăn chặn, tịch thu ma túy cũng như bắt giữ nghi phạm, thay vì tiêu diệt ngay trên biển.

Huyền Lê (Theo Washington Post, ABC News)