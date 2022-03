Mỹ bắt nghi phạm bắn 5 người vô gia cư

Cảnh sát Washington thông báo bắt được nghi phạm nã súng vào ít nhất 5 người vô gia cư khiến hai người chết.

"Nghi phạm bị bắt vào rạng sáng nay, đang bị thẩm vấn tại cơ quan điều tra hình sự tội phạm giết người. Xin cảm ơn người dân đã cung cấp thông tin", Sở cảnh sát Washington hôm nay đăng thông báo. Trước đó, họ đã treo thưởng tới 55.000 USD cho người cung cấp tin.

Kẻ tấn công bắn chết người vô gia cư đang ngủ ở New York hôm 12/3. Ảnh: AFP

Sở cảnh sát New York và Washington mở điều tra chung nghi phạm sau khi xác định 5 vụ nổ súng nhắm vào người vô gia cư ở hai thành phố là do một nghi phạm gây ra, dựa trên sự tương đồng trong cách thức gây án và hoàn cảnh của nạn nhân.

Cảnh sát New York đã lục soát khu vực mà nghi phạm có thể tiếp cận, sàng lọc đối tượng có thể là mục tiêu, phân phát tờ rơi in ảnh nghi phạm trích xuất từ camera an ninh. Họ cũng tuần tra từng dãy nhà để tìm những người ngủ trên hè phố, khuyến khích họ chuyển vào nơi ở dành cho người vô gia cư vì an toàn bản thân.

Nhiều nghi vấn về nghi phạm vẫn chưa rõ, như nguyên nhân y tấn công người vô gia cư. Thị trưởng New York Eric Adams lên án hành động "trắng trợn và tàn nhẫn này", kêu gọi người dân cung cấp thông tin. Giới chức New York cũng kêu gọi hàng nghìn người vô gia cư ở thành phố liên hệ với cơ quan chức năng để giúp họ tìm chỗ ngủ.

Hồng Hạnh (Theo NY Times)