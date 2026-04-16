Mỹ áp thêm trừng phạt với dầu Iran

Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố trừng phạt hơn 20 cá nhân, công ty và tàu thuyền được cho là liên quan đến xuất khẩu dầu khí của Iran.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 15/4 cho hay tất cả các thực thể này đều nằm trong mạng lưới do Mohammed Hossein Shamkhani điều hành. Người này là con của Ali Shamkhani, cố vấn chính trị cấp cao của cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và cũng đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ - Israel.

Danh sách trừng phạt còn bao gồm 9 con tàu, trong đó có tàu chở dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), cùng một số công ty có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Nhà Trắng ngày 15/4. Ảnh: AP

Ngày 14/4, Bộ Tài chính tuyên bố sẽ tái áp đặt toàn bộ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran. Trước đó, Washington đã cấp giấy phép một tháng, có hiệu lực đến hết ngày 19/4, để Tehran bán lượng dầu đang tồn đọng trên các tàu chở dầu ngoài khơi.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng đưa ra tín hiệu cứng rắn về việc Mỹ sẵn sàng gia tăng áp lực. Ông khẳng định Washington sẵn sàng áp "trừng phạt thứ cấp" đối với bất kỳ quốc gia nào tiếp tục mua dầu từ Iran.

"Chúng tôi muốn nói với các nước rằng nếu các vị đang mua dầu của Iran hoặc tiền của Iran đang nằm trong ngân hàng của các vị, chúng tôi sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp", ông tuyên bố.

Mỹ đã áp lệnh phong tỏa cảng biển Iran từ ngày 13/4. Theo đó, Mỹ sẽ chặn bắt bất cứ tàu nào đến hoặc đi từ các cảng của Iran trên khu vực vịnh Ba Tư và vịnh Oman, cũng như những tàu đã nộp phí cho Iran để được đi qua eo biển Hormuz.

Các cảng ở vùng Vịnh. Đồ họa: WSJ

Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đơn vị phụ trách hoạt động phong tỏa, ngày 15/4 cho hay họ đã ngăn 10 tàu cố gắng rời các cảng của Iran trong 48 giờ đầu tiên.

Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự cho Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, cùng ngày cảnh báo Iran sẽ đánh chìm các tàu Mỹ tại Hormuz nếu Washington muốn kiểm soát eo biển chiến lược này.

Thanh Tâm (Theo CNN, Reuters, AFP)