Muốn mang cho anh tình yêu ấm áp, nhẹ nhàng và bình yên

Ở bên em, anh sẽ thấy nhiều năng lượng, nhiều niềm vui và cả những khoảnh khắc bình yên.

Em sinh năm 1993, quê Vĩnh Phúc. Trước đây em học tập ở Hà Nội và làm việc trên đó. Năm ngoái, em đã quyết định khăn gói về quê. Em hiện làm phòng quản lý chất lượng ở trong khu công nghiệp gần nhà. Ngoại hình của em không ốm, không gầy, cân đối vừa vặn. Em sống lạc quan, yêu đời, thích đọc sách, yêu thiên nhiên và mê khám phá những nơi đẹp. Cuộc sống của em theo lối lành mạnh, quan tâm sức khỏe, nên nếu anh về chung một nhà, đảm bảo luôn có bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, giấc ngủ chất lượng và tinh thần thoải mái.

Ở bên em, anh sẽ thấy nhiều năng lượng, nhiều niềm vui và cả những khoảnh khắc bình yên. Em tin tình yêu đẹp là khi mình tin tưởng, đồng hành cùng nhau qua cả vui lẫn buồn. Anh đừng lo, đã chọn em rồi anh sẽ luôn có một hậu phương ấm áp và kiên cường. Cuộc sống em tràn đầy năng lượng, chỉ thiếu mỗi anh để trọn vẹn hơn. Em muốn mang đến cho anh một tình yêu ấm áp, nhẹ nhàng và bình yên. Khi đã yêu, em luôn tin tưởng, đồng hành, động viên và nắm tay anh qua cả vui lẫn buồn.

Nếu anh đang tìm người phụ nữ vừa chân thành vừa dễ thương, có thể làm bạn, làm tri kỷ và cũng có thể làm "bác sĩ tinh thần" mỗi khi anh mệt mỏi, là em đây, người đang viết thư này để đợi anh. Em mong anh là người điềm đạm, chân thành, sống có đạo đức và hướng về gia đình, có công việc và thu nhập ổn định, tốt nghiệp đại học càng tốt và nói chuyện không quá lệch pha với em. Anh đang sinh sống và làm việc tại Vĩnh Phúc là một điểm cộng. Mong anh cũng sẵn sàng lập gia đình vì tuổi em khá lớn rồi. Nếu tìm hiểu hợp, em cũng mong muốn mình về chung một nhà và xây dựng tổ ấm nhỏ. Mong anh sớm viết thư cho em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ