Muốn là người chồng, người cha tốt, yêu thương và chăm lo gia đình

Tìm người có chung niềm tin tôn giáo, có sở thích đọc sách, tìm hiểu cả những lĩnh vực mà không phải thuộc về chuyên môn.

Tôi xin giới thiệu sơ lược về bản thân, tôi năm nay 39 tuổi, theo đạo Thiên Chúa, quê ở Đà Lạt, đang làm IT specialist cho một nhà máy ở Nhơn Trạch. Tôi có sở thích đam mê tìm hiểu lịch sử và các tác phẩm văn học cổ điển, cũng như rất thích học ngoại ngữ và đi du lịch khám phá những vùng đất mới. Tôi thích kể chuyện và viết lách về bất cứ chủ đề nào, có thể là lịch sử, tôn giáo, triết học, chính trị và cũng là một con người hay mơ mộng, sống khá nội tâm.

Tôi vẫn nghe những bản nhạc xưa thật xưa cả Việt Nam và thế giới, cũng như xem những bộ phim trắng đen của những năm đầu thế kỷ 20. Khi vào nhà hàng ở nước ngoài, khi nhìn vào menu, cho dù có nhiều món ăn tôi không biết là gì, nhưng vẫn cứ tò mò gọi món cho dù có thể không ăn được. Tôi luôn thích sự thay đổi và học hỏi liên tục trong cuộc sống.

Trước đây, tôi chỉ thích một người và là mối tình đơn phương thời học trò. Tôi dường như khá cứng rắn và không còn rung động trước bất cứ một ai trong một khoảng thời gian dài. Tôi mong muốn tìm một người bạn đồng hành ở miền Nam, cụ thể là ở TP HCM hoặc Đà Lạt, độ tuổi xấp xỉ với tôi, có chung niềm tin tôn giáo, cũng như có sở thích đọc sách, tìm hiểu cả những lĩnh vực mà không phải thuộc về chuyên môn.

Tôi muốn một người thật sự nghiêm túc có ý tiến tới hôn nhân, người mà tôi cảm thấy thú vị, có thể nói chuyện và chia sẻ về bất cứ chủ đề nào trong cuộc sống. Tôi đang muốn trở thành một người chồng, người cha tốt, biết yêu thương và chăm lo gia đình. Xin hãy liên hệ với tôi, tôi mong chúng ta sẽ sống với nhau 40 rồi 50 năm hạnh phúc.

