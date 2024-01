Muốn cùng em trải nghiệm tình yêu, cuộc sống

Anh không tìm kiếm một nàng công chúa đâu nhưng nếu đúng người thì anh sẽ luôn trân trọng và yêu thương em như công chúa.

Cũng một thời gian rất dài rồi, anh thường đi chợ và nấu ăn. Loay hoay hơn tiếng đồng hồ mới mua được những thứ cần mua, vì anh chẳng biết sắp xếp menu cho nguyên một tuần sao cho hợp lý cả. Mỗi lúc như vậy anh luôn mong có em đi cùng giúp anh chọn những món tươi ngon, còn anh thì đẩy xe hay xách đồ cho em. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp, anh phụ em chuẩn bị nguyên liệu, em đảm nhiệm vai trò bếp trưởng. Cả gia đình mình, anh, em và những em bé đáng yêu sẽ quây quần thưởng thức những món ăn đong đầy hương vị yêu thương. Bên mâm cơm nhà ấm cúng, chúng ta kể nhau nghe những câu chuyện trong ngày. Cơm xong rồi thì em giúp anh rửa bát nhé, chứ anh ghét phải làm việc đó lắm.

Thời gian trôi nhanh quá em nhỉ. Mới đó mà hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm rồi. Đầu năm anh còn hy vọng sẽ gặp được tri kỷ cuộc đời ở tuổi 30. Vậy mà giờ 31 rồi vẫn không biết họ đang nơi nào. Tết này người ta lại hỏi câu quen thuộc của những Tết xưa: "Khi nào cưới vợ". Bản thân anh không đặt giới hạn độ tuổi cho việc kết hôn, bởi điều quan trọng nhất vẫn là gặp được người mà ta muốn đồng hành và gắn bó trọn đời. Cả hai đều thấy vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên nhau, ngay cả những thời điểm khó khăn đau khổ nhất vẫn sẽ nắm chặt tay nhau, nghĩa tình vẹn tròn.



Mặc dù không áp lực phải kết hôn ở tuổi nào, anh vẫn mong có thể sớm gặp một người như vậy, ngay hiện tại. Vì đời người ngắn ngủi lắm nên anh muốn cùng người ấy trải nghiệm cuộc sống, tình yêu. Cùng nhau làm những việc cả hai yêu thích, đi đến những nơi xinh đẹp, dìu dắt nhau vượt qua những giai đoạn thăng trầm. Đã ba năm rồi kể từ lần cuối anh cùng người mình yêu thương làm những điều tuyệt vời, giờ anh không muốn làm mọi thứ một mình nữa.



Năm qua của em thế nào? Anh hy vọng em vẫn ổn, khỏe mạnh và bình an. Chưa bao giờ anh trải qua nhiều sóng gió như hai năm nay. Thế giới bên ngoài quá nhiều biến động nên dù rất cố gắng nhưng tâm, trí anh vẫn phần nào ảnh hưởng. Anh làm kinh doanh nên càng nhiều áp lực khó khăn. Có thời điểm tưởng chừng không còn đủ sức để chiến đấu nữa. Những lúc như vậy anh thấy cô đơn lắm và chỉ mong có một người hiểu mình, yêu thương mình bên cạnh, ôm lấy anh thôi là đủ. Cô đơn chẳng phải vì một mình lẻ loi, bạn bè anh em thân thiết và gia đình vẫn hiện hữu xung quanh, nhưng không ai có thể thay thế vai trò của một người bạn đời cả.



Dẫu vậy nếu so với nhiều người, 2023 vẫn là một năm đầy may mắn với anh. An toàn vượt qua giông bão và cũng có những thành quả nho nhỏ. Điều quan trọng là anh vẫn sống khỏe, bình tâm hơn để đối mặt với những sóng gió phía trước. Khó khăn thử thách cũng là cơ hội để tôi luyện chúng ta thêm bản lĩnh. Nên anh thực sự biết ơn tất cả những thứ xảy đến với mình.



Hai tháng cuối năm anh chọn tạm dừng lại mọi công việc, nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình, chăm sóc sức khỏe bản thân, hai thứ quan trọng nhất đối với anh. Trải qua đủ những được mất và chứng kiến nhiều người từ đỉnh cao trở về tay trắng, anh hiểu rằng tiền bạc, danh vọng cũng chỉ như bọt biển, có thể tan biến bất kỳ lúc nào. Anh cũng không muốn mải mê chạy theo tiền tài, sự nghiệp để khi nhìn lại thì phát hiện bản thân đã đánh rơi những thứ thực sự quý giá. Dĩ nhiên không ai có thể sống ổn nếu thiếu tiền, nhất là trong thời đại mà mọi thứ đều trở thành hàng hóa. Tài chính cũng là vấn đề thường ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân. Nhưng hy vọng rằng cả anh và em đều hướng đến sự cân bằng; nhìn nhận tiền bạc chỉ là phương tiện để có cuộc sống tốt hơn, tự do hơn và giúp ta thực hiện những ước mơ ý nghĩa.



Nhu cầu hay sở thích của anh cũng chỉ ở mức cơ bản nên không cần nhiều tiền. Anh dễ dàng tìm thấy niềm vui từ những thứ đơn giản như trồng cây, nấu ăn; thưởng thức một ly cà phê và nghiền ngẫm một cuốn sách yêu thích; tụ tập với người thân, bạn bè. Khoản chi tiêu lớn nhất chắc là dành cho trải nghiệm khám phá, bao gồm việc du lịch và học tập, một phần để giúp đỡ những người khó khăn.



Anh nghĩ khi đọc những chia sẻ này thì phần nào em cũng cảm nhận được con người anh ra sao. Anh không biết và cũng không muốn dùng từ ngữ nào để mô tả chính xác về tính cách bản thân, vì ngôn từ thì hạn hẹp và sáo rỗng. Người ta cần nhiều thời gian bên nhau, trò chuyện, tương tác, quan sát hành động, cách ứng xử... để có thể hiểu về một người. Nhưng nếu em cần một chút gợi tả để có hình dung rõ hơn thì anh là người giản dị, tình cảm, chịu khó, sống trách nhiệm, có một chút mạo hiểm, tự do phóng khoáng và hơi nóng tính. Ngoại hình không phải là lợi thế nổi bật của anh, chiều cao hơn 1m6, cũng không đẹp trai. Anh không coi đó là thiệt thòi, chỉ là nói rõ để nếu em đang mơ về bạch mã hoàng tử thì anh chỉ là dân thường thôi.



Nếu e hỏi như thế nào là "đúng người" thì cũng rất khó để diễn tả. Anh sẽ dựa vào trực giác và trái tim để cảm nhận hơn là những tiêu chí cụ thể. Điều quan trọng là chúng ta có cảm xúc sâu sắc với nhau, đồng điệu về tư duy, kết nối về tâm hồn. Với anh những thứ này sẽ chiếm khoảng 80%, còn lại 20% mong em dễ thương một chút, nhẹ nhàng, tinh tế, suy nghĩ tích cực và trưởng thành, bao dung và nhân hậu, biết cách ứng xử.



Anh đặt hết thành tâm và cả lời nguyện cầu của mình vào đây, hy vọng "vũ trụ sẽ hồi đáp" và kết nối chúng ta với nhau ở thời điểm đẹp đẽ nhất của năm, khởi đầu cho một năm 2024 đong đầy hạnh phúc và yêu thương. Nếu nguyện ước này thành hiện thực, anh mong muốn chúng ta sẽ có một buổi hẹn hò đặc biệt bằng cách cùng nhau dạo một vòng Sài Gòn và tặng quà Tết cho những cô chú khó khăn mà ta gặp trên đường. Anh rất muốn làm việc này cùng em, thay vì làm một mình hoặc với những người bạn quen thuộc.



Cầu chúc em và mọi người, những độc giả cùng ban biên tập VnExpress một năm mới mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Chúc những ai đang còn cô đơn sẽ sớm tìm thấy tri kỷ của đời mình. Anh mong thư em.

