Muốn cùng anh về nhà

Em cần một người đàn ông cho mình cảm giác bình an, vui vẻ, chia sẻ.

Sài Gòn vào mùa mưa, chiều nào mưa gió cũng ngập đường vào giờ tan tầm. Em chỉ ước sao lúc đó điện thoại mình rung lên với tin nhắn của ai đó dặn dò: Em về cẩn thận, mưa to lắm, khi về đến nhà thì báo anh. Em sẽ nhanh chóng trả lời: Dạ. Đôi khi có những mong ước nhỏ nhoi nhưng em kiếm tìm hoài không thấy. Do Sài Gòn đông xe quá, anh bị tắc đường hay do em cứ mải mê công việc trong thời gian dài, chẳng tìm kiếm anh. Em hy vọng chúng ta sẽ mau chóng tìm thấy nhau, chỉ cần có sự có gắng của cả hai, anh nhỉ.

Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, hàng ngày vẫn tám tiếng tại văn phòng, có những đam mê và sở thích cá nhân chứ không phải người chỉ biết lao vào công việc: đọc sách, nấu ăn, chơi thể thao và gặp gỡ bạn bè vào thời gian rảnh.

Bạn bè và đồng nghiệp luôn hỏi vì sao đến tuổi này em vẫn chưa lập gia đình vì mọi điều kiện và ngoại hình đều ổn, nhưng em tự biết tình cảm cần phải có sự đồng điệu và rung động giữa đôi bên. Em cần một người đàn ông cho mình cảm giác bình an, vui vẻ, chia sẻ. Anh có thể cùng em bàn luận về một vấn đề gì đó trong công việc, kể nhau nghe về cuốn sách hay, hay anh là người tư vấn cho em mỗi khi em gặp tình huống khó xử. Đặc biệt cũng yêu cuộc sống gia đình như em và gia đình là nơi để trở về, nơi bình yên nhất sau một ngày đầy sôi động.

Nếu anh cảm thấy đồng điệu khi đọc những chia sẻ của em, hãy gửi mail cho em nhé. Chờ mong tin anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ