Muốn có một gia đình nhỏ để là nơi nhớ về sau một ngày bận rộn

Anh sinh ra ở miền Trung nắng gió, cả khoảng thời gian thanh xuân cứ mải mê vì sự nghiệp mà quên đi tuổi trẻ chẳng hai lần sống lại.

Con người anh ban ngày thì hướng ngoại, ban đêm thì hướng nội. Nếu em thấy anh thỉnh thoảng ôm cây đàn guitar ngồi một mình, em cũng đừng nghĩ anh cách biệt nhé. Tính cách của anh có phần hài hước, biết quan tâm mọi người và thẳng thắn.

Sở thích: học tiếng Trung, guitar, nuôi chó mèo.

Ưu điểm: không hút thuốc.

Nhược điểm: thỉnh thoảng có uống bia rượu.

Anh mong muốn tìm bạn gái có nhân phẩm tốt, biết vun vén cho gia đình, ở Nghệ Tĩnh càng tốt, Tết nhất đưa gia đình về ngoại nội cũng gần. Chứ Tết mà thấy vợ nhớ bố mẹ, anh không nỡ vì anh cũng có thời gian xa nhà nên đồng cảm.

Hữu duyên kết bạn.

