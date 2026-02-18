Muốn bán nhẫn 9999 mà tiệm vàng không còn hoạt động, tôi phải làm gì?

Vợ chồng tôi đều là người làm công ăn lương, thu nhập không quá cao và đang ở trọ nên luôn cố gắng chi tiêu tiết kiệm để sớm có tiền mua nhà.

Hàng tháng, sau khi nhận lương, chúng tôi cùng lên kế hoạch chi tiêu sinh hoạt gia đình, phần tiền còn dư thì mua vàng nhẫn 9999 hoặc 999 hoặc 985 để tích lũy dần, với mong muốn sau này vàng lên sẽ bán đi mua nhà.

Chúng tôi thường mua vàng tại một tiệm vàng quen gần nhà, thấy họ kinh doanh lâu năm, uy tín nên khá yên tâm. Tuy nhiên, chúng tôi lo rằng nếu trong tương lai, khi có nhu cầu bán vàng để thực hiện kế hoạch mua nhà, tiệm vàng đó không còn hoạt động nữa, thì chúng tôi phải làm thế nào để bán số vàng đã tích lũy? Trường hợp này có ảnh hưởng gì đến quyền bán vàng của chúng tôi hay không?

Độc giả Thùy Linh

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn