Tôi muốn mua một chiếc xe giá khoảng 800 triệu, xin hỏi nên mua xe gì để khi bán lại được giá nhất. (Phạm Hùng)

Tôi quan tâm nhất đến 4 mẫu gồm Honda Civic G 1.8 AT, Hyundai Elantra Sport 1.6 AT, Toyota Corolla Altis 1.8 G AT, Kia Optima 2.0 AT Luxury. Xin cảm ơn.