Mưa và giông lốc ở Long An, TP HCM làm tốc mái, cây đổ

Cơn mưa lớn cùng giông lốc, nhiều phòng trọ ở Long An tốc mái, cột điện gãy, một số cây xanh tại TP HCM ngã đổ, chiều 5/5.

Nhà người dân ở huyện Thủ Thừa, Long An, bị gió thổi tốc mái. Ảnh: Nam An

Hơn 15h, trận mưa đầu mùa kéo dài hơn 30 phút ở khu vực huyện Thủ Thừa, Long An. Mưa kèm giông lốc khiến 17 căn phòng trọ của ông Huỳnh Văn Việt nằm ở ấp 3 tốc mái. Một số tấm tôn bay hàng chục mét, làm đổ trụ điện, chắn ngang quốc lộ 1 gây ùn tắc cục bộ. Chính quyền cử lực lượng quân sự, công an đang đến hiện trường hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục sau khi sự cố xảy ra khoảng 30 phút.

Ông Võ Kim Thuần, Chi cục trưởng Thủy lợi và Phòng chống lụt bão Long An, cho biết đây là cơn mưa lớn đầu tiên ở tỉnh với lượng nước lớn, giúp giải nhiệt cho cây trồng sau thời gian nắng nóng kéo dài. Ngoài Thủ Thừa, TP Tân An và huyện Bến Lức cũng ghi nhận mưa to.

Mái tôn bị giông lốc thổi bay ra đường, làm gãy cột điện, chiều 5/5. Ảnh: Nam An

Trước đó, khô hạn kéo dài khiến 20.000 người dân Long An ở các huyện Cần Giuộc, Cần Đước, Tân Trụ thiếu nước sinh hoạt. Chính quyền đã phải công bố thiên tai hạn mặn khẩn cấp, cấp độ 4 độ rủi ro rất lớn, kiến nghị Chính phủ hỗ trợ hơn 160 tỷ đồng.

Chiều nay, cơn mưa to kèm gió mạnh cũng làm nhiều cây xanh, biểu hiệu cửa hàng ở một số đường ở TP Thủ Đức (TP HCM) ngã xuống đường, hư hỏng gây gián đoạn giao thông.

Gió lớn khiến cây gãy đổ trên đường Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức. Ảnh: Đình Văn

Tại đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, một nhánh lớn trên cây xanh cao gần chục mét bất ngờ ngã chắn ngang vỉa hè, một phần làn đường, nhiều người dân sau đó đã di dời tránh làm gián đoạn giao thông. Giông lốc cũng làm hư hỏng một số bảng hiệu, hàng trưng bày tại các cửa hàng bán đồ điện tử, vé số, quán cà phê trên đường Kha Vạn Cân.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, rãnh áp thấp hình thành từ phía Bắc sau đó bị nén và đẩy xuống phía nam gây ra mưa, giông lốc tại một số khu vực Nam Bộ. Dự báo từ nay đến 15/5, TP HCM và một số tỉnh lân cận tiếp tục xảy ra nhiễu động không khí gây mưa dông, sét, mưa đá, ngập cục bộ...

Bốn tháng qua người dân TP HCM và các tỉnh lân cận hứng chịu giai đoạn nắng gay gắt. Số đợt nắng nóng - nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C từ hai ngày liên tiếp trở lên - tương đồng với các năm El Nino trước đây. Tuy nhiên mỗi đợt nóng kéo dài hơn, có đợt dài mức kỷ lục tính từ năm 1997 tới nay.

Hoàng Nam - Đình Văn