Mua Mitsubishi Xpander được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ

Khách hàng mua Xpander MT và AT bản tiêu chuẩn được hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ trong tháng 12.

Cùng mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ với Xpander MT và AT tiêu chuẩn còn có Attrage bản MT và CVT. Ngoài ra, Xpander AT phiên bản đặc biệt và Attrage CVT bản Premium được hỗ trợ 50% phí trước bạ cùng phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng.

Xpander Cross phiên bản đặc biệt và bản tiêu chuẩn cũng hưởng mức ưu đãi 50%, riêng bản tiêu chuẩn được tặng thêm phiếu nhiên liệu trị giá 25 triệu đồng.

Mẫu xe Giá Ưu đãi

50% trước bạ Ưu đãi

100% trước bạ Pajero Sport 4x4 1.345 68 Pajero Sport 4x2 1.110 56 Xpander Cross 670 33 Xpander AT

bản đặc biệt 630 31 Xpander AT

bản tiêu chuẩn 630 63 Xpander MT 555 56 Attrage MT 375 37 Attrage CVT 460 46 Attrage CVT Pre 485 24 Outlander CVT Std 825 42 Outlander CVT Pre 950 48

Đơn vị: triệu đồng

Hai sản phẩm khác của Mitsubishi vẫn nhận mức ưu đãi hàng chục triệu đồng phí trước bạ như những tháng trước là Pajero Sport và Outlander.

Riêng mẫu bán tải Triton Athlete 4x4 AT và 4x2 AT không được hỗ trợ lệ phí trước bạ, nhưng khách hàng mua xe sẽ được tặng phiếu nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng. Với bản 4x2 AT MIVEC, khách hàng có thể chọn những ưu đãi như nắp thùng và camera lùi hoặc bảo hiểm vật chất và camera lùi.

Xpander phiên bản đặc biệt vừa ra mắt khách Việt. Ảnh: Mitsubishi

Cũng trong tháng 12, Mitsubishi tiếp tục chương trình hỗ trợ tài chính "MMV Auto Finance" (MAF). Cụ thể, gói vay ưu việt với lãi suất 6,3% trong vòng 36 tháng và gói vay tiêu chuẩn giúp khách hàng có thể mua xe với chi phí ban đầu tương đương 15% giá trị xe trả trước và lãi suất 0% trong suốt năm đầu tiên.

Ngoài ra, khách hàng mua xe Xpander, Xpander Cross hoặc Attrage được ân hạn nợ gốc "không đồng không lãi suất" đến hết tháng 2/2022.

Mỹ Anh