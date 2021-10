Mua Meyhomes Capital Phú Quốc thanh toán 15% cho đến khi nhận nhà

Khách mua shophouse, biệt thự đảo phân khu Olive chỉ cần thanh toán 15% giá trị sản phẩm đến khi nhận nhà, ngân hàng hỗ trợ vay lãi suất 0% trong 36 tháng.

Nhiều chính sách tài chính hấp dẫn

Nhiều chương trình ưu đãi khác cũng được chủ đầu tư Tân Á Đại Thành áp dụng đồng thời cho sản phẩm shophouse như tặng 30 chỉ vàng SJC, tặng bộ sản phẩm trị giá 250 triệu, chiết khấu 1% đối với khách hàng thân thiết, miễn phí dịch vụ và quản lý vận hành trong 2 năm, chiết khấu thanh toán không vay lên đến 8%... Riêng với 130 sản phẩm biệt thự Coral Hawaii độc bản vừa được ra mắt, ngoài những ưu đãi chung, khách hàng sẽ được chủ đầu tư tặng bộ nội thất lên đến 1,3 tỷ đồng, chiết khấu booking sớm 1%, chiết khấu thanh toán không vay lên đến 10%...

"Đây là giải pháp tài chính dựa trên mong muốn chia sẻ, cụ thể hóa cam kết đồng hành dài hạn với khách hàng và nhà đầu tư, giúp giảm tải áp lực trong việc huy động tài chính, điều chuyển dòng tiền", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Không gian sống tại biệt thự đảo Coral Hawaii Meyhomes Capital Phú Quốc. Ảnh: Tân Á Đại Thành

Hiện shophouse thương mại dự án Meyhomes Capital Phú Quốc có giá từ 12,4 tỷ (gồm VAT), biệt thự đảo độc bản từ 23,5 tỷ (gồm VAT). Như vậy, khách hàng chỉ cần thanh toán 15%, khoảng 1,86 tỷ đồng đối với dòng sản phẩm shophouse phân khu Olive, và khoảng 35 tỷ đồng đối với dòng sản phẩm biệt thự Coral, nhận bàn giao nhà vào quý I/2023. Ngoài ra ngân hàng hỗ trợ vay lên đến 75% giá trị sản phẩm, không phải trả lãi và nợ gốc tới 30/8/2023 nhờ chính sách hỗ trợ lãi suất ưu đãi 0% và ân hạn nợ gốc.

Ông Nghiêm Vũ Hải - Giám đốc Kinh doanh dự án cho biết Meyhomes Capital Phú Quốc có nhiều tiềm năng tăng trưởng nhờ sở hữu lợi thế nằm trong 6% quỹ đất ở đô thị, toạ lạc tại khu vực phường An Thới - trung tâm kinh tế, hành chính mới của Phú Quốc. Dự án thuận tiện khai thác kinh doanh, nghỉ dưỡng do kết nối thuận tiện với những tuyến đường huyết mạch tại Phú Quốc như đại lộ trung tâm An Thới, đại lộ Ánh Sao, quảng trường biển, đại lộ Bình Minh nối với con đường tơ lụa DT975, 7 đường nhánh nội khu rộng 35m2,...

Hiện Meyhomes Capital Phú Quốc chỉ mới triển khai phân khu đầu tiên trong đại đô thị hơn 266 ha trải dài từ bờ biển phía Tây (cách Bãi Trường 150m) tới gần bờ biển phía Đông (khu vực Bãi Sao và cảng Vịnh Đầm). Trong tương lai, dự án hứa hẹn sẽ còn gia tăng giá trị theo sự hoàn thiện của hạ tầng đô thị.

Bàn giao cao cấp - hưởng đa lợi nhuận

Mỗi căn shophouse thiết kế rộng với diện tích 6,5x18 m gồm 3 tầng một tum (287,41m2) và 4 tầng một tum (373,72m2). Có khoảng lùi trước và sau 2-4,5m để gia chủ có nhiều không gian sinh hoạt, trồng cây...

Phối cảnh không gian nội thất shophouse dự án Meyhomes Capital Phú Quốc. Ảnh: Tân Á Đại Thành

Thiết kế cao lên đến 4,2 m tại tầng trệt, 3,3 m tại tầng một và tầng 3, 3,8m tại tầng tum để khách hàng có thể tùy ý khai thác để ở, làm second home nghỉ dưỡng, cho thuê, tự do khai thác kinh doanh.

Đây còn là đại đô thị mang tính "biểu tượng" tại Phú Quốc khi sở hữu hệ thống tiện ích đa dạng và khác biệt như: 3 công viên nhiệt đới, 74 trục cây xanh bao quanh, 8 club house đẳng cấp, trường liên cấp quốc tế và rạp chiếu phim đầu tiên tại Phú quốc, sân chơi bowling, nhà hát lan tỏa, chuỗi khách sạn 5 sao do Accor quản lý...

Tiến độ thi công thực tế tại dự án Meyhomes Capital Phú Quốc. Ảnh: Tân Á Đại Thành

Đến nay, chủ đầu tư Tân Á Đại Thành cùng nhà thầu xây dựng Hòa Bình đã thực hiện đúng tiến độ cam kết với khách hàng như cất nóc 100% shophouse phân khu Rosada, sẵn sàng bàn giao vào cuối năm 2021; thi công móng cọc, xây dựng lên sàn tầng phân khu Apricot; hoàn thiện hệ thống hạ tầng nội khu; đang đẩy nhanh tiến độ thi công móng cọc phân khu Aqua và Olive.

Chất lượng của dự án còn được bảo chứng bởi những đơn vị hàng đầu trong thiết kế và xây dựng trên thế giới như Dark Horse - thiết kế quy hoạch, kiến trúc, One Landscape - thiết kế cảnh quan, Chungho Nais - phát triển nước sạch thông minh, CBRE - quản lý và vận hành.

(Nguồn: Tân Á Đại Thành)