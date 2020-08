Mua Mazda3 Luxury trả trước 130 triệu đồng

Thaco kết hợp cùng Shinhan Bank triển khai chương trình cho vay đến 80% giá trị xe, người dùng có thể mua Mazda3 Luxury với mức trả trước 130 triệu đồng.

Cụ thể, đối với khách hàng cá nhân, chương trình áp dụng tỷ lệ cho vay tối đa là 80% giá trị của xe đi kèm thời gian vay tối đa là 84 tháng. Dựa vào mức giá niêm yết 659 triệu đồng của Mazda3 Luxury, khách hàng cần trả trước 20% giá trị xe, tương đương mức 130 triệu để sở hữu mẫu sedan cỡ C.

Khách mua Mazda3 Luxury chỉ cần trả trước130 triệu đồng.

Chương trình áp dụng mức lãi suất ưu đãi 6,99% cố định cho 12 tháng năm đầu tiên, như một đặc quyền dành cho khách hàng vay mua xe Mazda từ 1/8 đến hết ngày 30/9.

Hiện tại, tổng doanh số xe Mazda tại Việt Nam đã vượt 165.000 xe; trong đó doanh số Mazda3 chiếm tỷ lệ cao nhất với hơn 60.000 xe, liên tục dẫn đầu phân khúc C và thường xuyên có mặt trong Top 10 xe bán chạy nhất nhiều năm liền tại thị trường Việt Nam.

Bộ đôi Mazda3 2020 .

Để giữ sức nóng cho sản phẩm, Thaco đã ra mắt phiên bản Mazda3 2020 với các nâng cấp đồng bộ về thiết kế, trang bị và công nghệ mang tính đại diện cho thế hệ sản phẩm mới từ tháng 11/2019. Diện mạo của Mazda3 2020 toát lên tinh thần tối giản nhưng vẫn giữ được nét mượt mà, bóng bẩy đặc trưng cho ngôn ngữ thiết kế Kodo. Xe trang bị hệ thống loa cao cấp; Mazda Connect thế hệ mới màn hình 8,8 inch; màn hình HUD hiển thị thông tin trên kính chắn gió; ghế lái chỉnh điện; gương chống chói tự động; điều hòa tự động 2 vùng độc lập với cửa gió riêng cho hàng ghế sau cùng cửa sổ trời và nội thất bọc da cao cấp.

Nội thất cao cấp của Mazda3 2020.

Mazda3 2020 trang bị công nghệ kiểm soát gia tốc GVC Plus đi kèm các tính năng hỗ trợ an toàn chủ động thông minh i-Activsense tương đương nhiều mẫu SUV cao cấp, bao gồm: Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar, hỗ trợ phanh thông minh tích hợp cảnh báo vật cản phía trước và và nhận diện người đi bộ. Ngoài ra, sedan cỡ C này có những chức năng phổ biến trên xe Mazda như cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi cùng trang bị 7 túi khí.

Mazda3 2020 thừa hưởng thiết kế kiến trúc xe công nghệ SkyActiv với những nâng cấp từ lốp xe, hệ thống treo, thân xe đến kết cấu ghế, với khả năng tối ưu hóa khả năng cân bằng tự nhiên của con người, tạo ra cảm giác lái thú vị.

Mẫu xe này hiện đang được Thaco áp dụng chương trình giảm giá niêm yết với mức khởi điểm từ 669 triệu đồng, bên cạnh quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất (tùy phiên bản), bộ quà tặng chính hãng. Người dùng còn được hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ.

Thiên Di