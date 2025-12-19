Mưa lũ lịch sử ở Đăk Lăk làm 113 người chết

Đăk Lăk xác định 113 người tử vong trong đợt mưa lũ vừa qua, tăng gần gấp đôi so với thống kê ban đầu, Bộ Công an đang làm việc về việc xả lũ thủy điện Sông Ba Hạ.

Thông tin được ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk, cho biết tại họp báo định kỳ tháng 11, ngày 19/12.

Theo ông Thái, trong thời gian mưa lũ, toàn tỉnh ghi nhận 113 trường hợp tử vong, trong đó 101 người chết trực tiếp do thiên tai, 12 người tử vong do nguyên nhân khác như tuổi cao, bệnh tật không được cấp cứu kịp thời. Con số này cao hơn nhiều so với báo cáo ban đầu. Ngày 26/11, Đăk Lăk thống kê 63 người chết và 8 người mất tích.

"Thiên tai là điều không ai mong muốn. Tỉnh đang nỗ lực khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống", ông Thái nói, đồng thời thay mặt lãnh đạo địa phương nhận trách nhiệm trước nhân dân, Đảng và Chính phủ.

Nước ngập ngang mái nhà ở xã Hoà Thịnh (Phú Yên cũ) ngày 20/11, nơi có số người tử vong do lũ nhiều nhất tỉnh Đăk Lăk. Ảnh: Nam Phát

Tại họp báo, nhiều ý kiến đặt vấn đề về công tác thông tin, cảnh báo, sơ tán dân và việc điều hành xả lũ của thủy điện Sông Ba Hạ khi mưa lũ đạt đỉnh. Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết việc xả lũ phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt. Còn việc thủy điện này có xả lũ bất thường hay không "Bộ Công an đang làm việc, khi có kết luận sẽ công bố".

Trong đợt mưa lũ, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đăk Lăk cho biết đã cập nhật tình hình thời tiết, lưu lượng xả lũ và thông tin đến người dân với tần suất khoảng 30 phút một lần. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực bị cô lập, nước chảy xiết khiến công tác cứu hộ, ứng phó gặp nhiều khó khăn.

Xã Hoà Thịnh và phường Đông Hoà, hai khu vực ngập sâu nhất Đăk Lăk (Phú Yên cũ). Đồ hoạ: Hoàng Khánh

Chính quyền Đăk Lăk đánh giá đây là đợt mưa lũ có cường độ và mức độ tàn phá lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương. Lượng mưa rất lớn trong thời gian ngắn khiến nước lũ dâng nhanh, vượt xa các kịch bản ứng phó thông thường, trong khi một bộ phận người dân chưa lường hết nguy cơ.

Mưa lũ làm hàng trăm nhà dân, nhiều công trình giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi bị hư hỏng; nông sản, vật nuôi thiệt hại nặng. Tổng thiệt hại ước tính gần 7.000 tỷ đồng.

Bùi Toàn