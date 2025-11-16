Mưa lớn ngập đường sắt, nhiều tàu phải dừng chạy

Khánh HòaCơn mưa lớn kéo dài khiến đoạn đường sắt ở xã Nam Cam Ranh bị ngập, nhiều tàu với hơn 800 khách phải dừng chờ tại các ga để đảm bảo an toàn.

Tối 16/11, lãnh đạo Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cho biết mưa lớn từ 15h30 làm ngập một đoạn đường sắt thuộc khu gian Ngã Ba - Cam Thịnh Đông (xã Nam Cam Ranh). Vị trí ngập dài hơn 100 m, sâu khoảng 0,25 m, ngoài ra nước từ thượng nguồn đổ về kéo theo đất đá lấp khe ray.

Mưa lớn làm ngập đường sắt, nhiều tàu phải dừng chạy Nước lũ gây ngập đường sắt khiến nhiều đoàn tàu phải tạm ngừng chạy. Video: Người dân cung cấp

Sự cố khiến tàu SE6 và SE22 đi từ ga Sài Gòn phải dừng tại ga Cam Thịnh Đông và ga Kà Rôm; tàu SE21 từ ga Đà Nẵng chờ tại ga Nha Trang; tàu STN1 xuất phát từ ga Nha Trang dừng tại ga Cây Cầy để chờ nước rút.

"Khoảng 800 hành khách đang chờ trên các đoàn tàu. Dự kiến khoảng một tiếng nữa nước sẽ rút và tàu có thể tiếp tục hành trình", lãnh đạo Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang nói và cho biết thêm hành khách được bố trí ăn uống đầy đủ trong thời gian chờ thông tuyến.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, từ ngày 16 đến 18/11, tỉnh có mưa vừa đến to, tổng lượng mưa 80-150 mm; khu vực miền núi 100-200 mm, có nơi trên 250 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa lớn cục bộ với lượng trên 80 mm trong 3 giờ.

Bùi Toàn