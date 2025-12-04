Mưa lớn gây sạt lở đèo, cao tốc ở Lâm Đồng

Mưa lớn kéo dài khiến đèo Mimosa, Gia Bắc, D'ran và cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo bị sạt lở, đất đá tràn xuống đường; quốc lộ 20 và 28 tê liệt, nhiều ôtô mắc kẹt.

Mưa lớn từ tối 3/12 khiến taluy dương đèo Mimosa trên quốc lộ 20 bất ngờ sạt lở, đất đá và cây cối tràn xuống chiếm một phần mặt đường. Điểm sạt đúng vị trí đơn vị thi công vừa mở đường tạm sau vụ sạt lở ngày 20/11, buộc lực lượng chức năng chốt chặn hai đầu đèo để đảm bảo an toàn.

Đất đá tràn xuống mặt đường đèo Mimosa. Ảnh: Khánh Hương

Ông Nguyễn Mậu Hà, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, cho biết mưa lớn kéo dài cũng làm nhiều điểm trên địa bàn phường xảy ra sạt trượt, cây đổ, nhưng không gây thương vong.

Riêng đèo Mimosa đơn vị thi công đang thu dọn đất đá sạt lở, lực lượng CSGT tổ chức điều tiết phương tiện qua đèo. Đèo Mimosa dài 11 km (thuộc quốc lộ 20) là cung đường chính phía nam ra vào Đà Lạt.

Trên quốc lộ 20, đèo D’ran cũng xảy ra sạt lở khi đất đá từ taluy dương đoạn gần cầu Xéo tràn xuống, phủ kín mặt đường. Điểm sạt cách khu vực quả đồi từng bị nứt toác, đổ sập khoảng 3-4 km. Người dân trước đó đã mở đường tạm vòng qua vị trí sạt cũ để đi lại, nhưng điểm sạt lở mới tiếp tục chia cắt tuyến.

Sạt lở ở đèo D'ran. Ảnh: Trần Tuấn

Mưa lớn cũng khiến nhiều khu vực tại xã Hiệp Thạnh ngập sâu. Chính quyền đã di dời 16 hộ dân ở vùng trũng trong đêm, nhiều hộ khác chủ động sơ tán lên khu vực cao. Đến sáng nay, nước vẫn chưa rút hoàn toàn.

Tại khu vực hạ du, nước thượng nguồn Đà Lạt đổ về khiến quốc lộ 20 qua xã Hiệp Thạnh ngập 0,3 đến gần một mét. Nhiều nhà dân bị nước tràn vào, đồ đạc hư hỏng; chính quyền phải phát cảnh báo liên tục và di dời người già, neo đơn khỏi vùng ngập trong đêm.

Cũng trong thời điểm này, đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 qua xã Sơn Điền tiếp tục sạt lở nặng. Ít nhất 5 điểm sạt trượt được ghi nhận, trong đó một điểm quy mô lớn vùi lấp toàn bộ mặt đường, khiến giao thông tê liệt hai chiều.

Đất đá ập xuống trên đèo Gia Bắc qua xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng, tối 3/12. Ảnh: Sơn Điền

Khoảng 20 ôtô bị mắc kẹt giữa đèo trong đêm, lực lượng chức năng phải lập chốt điều tiết và yêu cầu xe quay đầu. Sáng 4/12, địa phương đang san gạt, thu dọn hiện trường để sớm thông tuyến.

Đèo Gia Bắc kết nối Bình Thuận cũ với Lâm Đồng cũ, từng nhiều lần sạt lở trong tháng 11, buộc tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và bố trí kinh phí khắc phục.

Sáng nay, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn qua Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận cũ) phải tạm đóng để xử lý vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra lúc nửa đêm. Khoảng 23h, mưa lớn kéo dài làm taluy dương tại xã Hàm Liêm bị trượt, khối đất cát dài khoảng 20 m, sâu 50 m đổ xuống, phủ kín hai làn xe. Khu Quản lý đường bộ IV cho biết không ghi nhận thiệt hại về người và phương tiện.

Lực lượng chức năng tạm đóng cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo hướng Bắc - Nam tại nút giao Ma Lâm (Hàm Thuận Bắc). Ảnh: Lý Trình

Ngay sau sự cố, lực lượng chức năng đặt rào chắn, chóp nón, biển báo và phối hợp CSGT cấm lưu thông tại nút giao Ma Lâm. Xe từ hướng Bắc được phân luồng xuống quốc lộ 28 và quốc lộ 1 để tiếp tục hành trình về TP HCM.

Công tác dọn đất, khơi thông dòng chảy diễn ra xuyên đêm, song mưa lớn khiến tuyến chưa thể mở lại. Việc khắc phục vẫn đang được triển khai.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Lâm Đồng, lượng mưa tại nhiều khu vực đạt mức cao, như Thuận Hòa 120,3 mm; Dân Hiệp 107,6 mm; Phan Tiến 71,4 mm; Lạc Xuân 66 mm; Suối Vàng 58,6 mm; phường Lâm Viên 58,4 mm; xã D’Ran 58 mm.

Việt Quốc - Khánh Hương - Trường Hà