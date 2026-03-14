Mua hai cây vàng qua mạng, người phụ nữ suýt mất hơn 370 triệu đồng

TP HuếNgười phụ nữ 56 tuổi sau khi chuyển khoản hơn 372 triệu đồng mua hai cây vàng được rao trên mạng xã hội thì bị người bán ngắt liên lạc, trong khi hàng chưa nhận.

Ngày 14/3, Công an phường Hương Trà cho biết đã bắt nghi phạm lừa tiền là Nguyễn Ngọc Hậu, 30 tuổi, ở phường Phong Quảng, TP Huế.

Hậu khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an phường Hương Trà

Hai ngày trước, Hậu dùng tài khoản Facebook với tên Yến Nhi hỏi giá vàng trên nhóm "Cộng đồng trao đổi- mua bán vàng 9999", rồi đăng tin bán thấp hơn thị trường. Người phụ nữ 56 tuổi ở tỉnh Quảng Trị, đã liên lạc với Hậu mua hai cây vàng, chuyển 372,6 triệu đồng vào tài khoản cho Hậu. Nhận tiền xong, Hậu tắt điện thoại, ngừng mọi liên lạc với người mua.

Biết bị lừa, người phụ nữ trình báo Công an phường Hương Trà. Sau 5 giờ truy xét, công an đã bắt Hậu ở phường Phú Bài.

Tại cơ quan công an, Hậu thừa nhận hành vi lừa đảo.

Võ Thạnh