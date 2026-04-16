Mưa đá đập thủng kính xe, kéo sập nhà ở Bắc Hà

Khoảng 1h30, xã Bắc Hà xuất hiện giông lốc kèm mưa đá lớn. Trận mưa kéo dài 15-30 phút tùy địa điểm, nhiều viên đá có đường kính 5-7 cm, gây hư hỏng nhà cửa, tài sản và hoa màu của người dân.
Theo ghi nhận ban đầu, đây là trận mưa đá lớn thứ hai tại địa phương kể từ sau đợt mưa đá lịch sử năm 2013.
Anh Nông Văn Hưởng, ở xã Bắc Hà, nhặt các viên đá kích thước lớn rơi trên sân nhà sàn của gia đình.
Đá làm vỡ kính ôtô để ngoài trời. Chính quyền vẫn đang thống kê thiệt hại do mưa đá.
Nhiều vườn mận chuẩn bị thu hoạch bị rụng. Người dân địa phương so sánh trận mưa đá rạng sáng nay tương tự trận lịch sử năm 2013 gây thiệt hại lớn cho nhà cửa, hoa màu.
Một ngôi nhà lợp mái tôn nằm trống trải bên sườn đồi bị mưa đá làm sập mái, biến dạng phần khung sắt.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên mực 1.500 m, Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa có mưa vừa, rải rác giông với lượng 20-40 mm, có nơi trên 100 mm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa giông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình hạ tầng; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng dốc và ngập úng tại khu vực trũng thấp.
Lán của một khu công nhân bị đổ sập. Trời sáng, người dân xếp dọn phần mái che, thu dọn những vật dụng đang bị che lấp.
Sân Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Bắc Hà ngổn ngang lá và cành cây nhỏ bị gãy, rơi vãi khắp nơi sau trận mưa đá.
Trên các tuyến đường trung tâm Bắc Hà cây đổ ngổn ngang. Trong sáng nay, các lực lượng đang tổ chức dọn dẹp.
Gia Chính
Ảnh: Bắc Hà