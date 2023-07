Mua căn hộ khi nguồn tích lũy hạn chế

Quảng NinhVới khoản tiền tích lũy hạn chế, một số gia đình trẻ lựa chọn mua chung cư tại khu vực trung tâm, thay vì mua nhà liền thổ hay xây nhà phố.

Sau 5 năm sống chung cùng bố mẹ, vợ chồng anh Hải (sống tại Bãi Cháy, TP Hạ Long) dự định dọn ra ở riêng. Với khoản vốn tích lũy được 800 triệu đồng, ban đầu gia đình dự định xây nhà riêng trên mảnh đất 80m2 cha mẹ tặng. Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến của những người bạn làm nghề xây dựng, anh dự định lùi thời gian xây nhà thêm vài năm nữa.

"Hiện 800 triệu đồng tính chi li chỉ đủ xây nhà thô hai tầng, chưa kể đến chi phí thi công hoàn thiện và tiền mua sắm các tiện nghi khác. Với sau khi khảo giá các nhà cung cấp tủ bếp, gỗ lát sàn, thiết bị vệ sinh đã báo tăng 20-25% so với các năm trước, chi phí nhân công thợ cũng tăng 50%...", anh Hải tính toán.

Tạm gác dự định xây nhà, vợ chồng anh chuyển hướng quan tâm tới các dự án chung cư đã hoàn thiện, để gia đình có thể dọn vào ở ngay với đầy đủ tiện ích và dịch vụ. Căn hộ 3 phòng ngủ tại một dự án chung cư sắp hoàn thiện tại phường Bãi Cháy, do chủ đầu tư Hàn Quốc triển khai, là lựa chọn của gia đình anh chị.

"Chúng tôi dự định chi 780 triệu đồng mua trả góp căn hộ tại dự án The Dragon Castle. Mảnh đất của cha mẹ vẫn được giữ làm 'của để dành' cho tương lai", chị Hương, vợ anh Hải chia sẻ.

Dự án The Dragon Castle đang dần hoàn thiện, chuẩn bị đón cư dân. Ảnh: N.H.O

Không riêng vợ chồng anh Hải, chị Hương, nhiều gia đình trẻ cũng lựa chọn xuống tiền mua căn hộ tại dự án The Dragon Castle để an cư lâu dài, sau khi cân nhắc bài toán tài chính.

Chính sách thanh toán linh hoạt

Hiện căn hộ 3 phòng ngủ tại đây được chào bán 2,6 tỷ đồng với nhiều phương thức thanh toán linh hoạt. Nếu vay ngân hàng, thì người mua chỉ cần trả trước khoảng 780 triệu đồng, tương đương 30% giá trị căn hộ là có thể dọn vào ở ngay. Số tiền còn lại, ngân hàng sẽ giải ngân theo thỏa thuận ký kết. Đặc biệt, trong một năm đầu tiên, người mua được ân hạn lãi - gốc khoản vay.

Nếu không vay ngân hàng, người mua nhà cũng có thể chọn phương án trả trước 30% giá trị căn hộ, thanh toán khoảng 0,5% mỗi tháng (khoảng 13 triệu đồng). Cùng với việc thanh toán nhẹ nhàng mỗi tháng, việc lựa chọn dự án hoàn thiện giúp các gia đình trẻ tiết kiệm thời gian và công sức khi có thể dọn về ở và bắt đầu cuộc sống mới ngay.

Đại diện Weland - đơn vị tư vấn phát triển kinh doanh dự án The Dragon Castle chia sẻ, chương trình bán hàng được thiết kế dựa trên sự thấu hiểu những khó khăn về tài chính của người mua nhà.

"Phương thức thanh toán chia nhỏ và kéo dài đáp ứng nhu cầu của những gia đình có tài chính chưa thực sự dồi dào, mở ra cơ hội cho những người muốn sở hữu tổ ấm của riêng mình mà không cần phải xây dựng từ đầu", đại diện Weland nói.

Nhiều nhà đầu tư đánh giá, mức giá 30 triệu đồng mỗi m2 tại The Dragon Castle tương đối cạnh tranh so với các dự án cùng phân khúc, với các tiện nghi dịch vụ và chất lượng xây dựng tương đương.

Dự án căn hộ nhiều tiện ích

Hồ bơi phong cách resort - một trong những cao cấp tại The Dragon Castle sắp được bàn giao. Ảnh: N.H.O

The Dragon Castle là dự án thứ ba của chủ đầu tư Hàn Quốc N.H.O tại thị trường miền Bắc, mang đến cho cư dân không gian sống an toàn với nội khu khép kín, an ninh đảm bảo 24/7. Nhiều tiện ích tại dự án hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho cư dân, bao gồm: cầu kính trên không, sân chơi nước an toàn cho trẻ em, hệ thống thang máy không chạm, hệ thống đậu xe thông minh...

Bên cạnh đó, dự án còn tích hợp nhiều tiện ích khác: phòng cộng đồng, khu BBQ, nhà hàng, siêu thị, tiệm cà phê, ngân hàng, hiệu thuốc, trường mầm non, phòng gym-yoga... đáp ứng nhu cầu của mọi thành viên gia đình. Khi trẻ em thoải mái chạy nhảy trong khuôn viên, cha mẹ có thể café ngay bên cạnh, ông bà tản bộ cùng hàng xóm ở đồi vọng cảnh.

Với cầu kính trên cao, cư dân The Dragon Castle có thể ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long, cảm nhận vẻ đẹp của di sản thiên thiên thế giới.

Cầu kính trên cao, nơi cư dân có thể ngắm vịnh Hạ Long. Ảnh: N.H.O

Dự án The Dragon Castle sở hữu vị trí đắc địa, thuận tiện kết nối tới các tiện ích ngoại khu nổi bật như: Trung tâm văn hóa mới, cầu Bãi Cháy; trung tâm du lịch và hành chính; Sân bay quốc tế Vân Đồn; tiệm cận với trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại.

Hoài Phong