Mua bia, trúng vé đi Qatar xem chung kết bóng đá thế giới

Chương trình "Bật thùng Crystal, khám phá Qatar" tìm ra chủ nhân đầu tiên trong 10 tấm vé đi Trung Đông xem trận chung kết giải World Cup, sau 2 tuần.

Chị Trần Thị Kiều My, ngụ tại thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) là khách hàng may mắn nhận tấm vé trị giá 500 triệu đồng đầu tiên để góp mặt trên khán đài trận cầu chung kết diễn ra tại Qatar vào tháng 12 tới. Tại buổi nhận giải thưởng, chị My cho biết thường mua Tiger Crystal khi tổ chức tiệc trong nhà. "Ai ngờ lần này tôi lại bật đúng ngay một thùng bia đặc biệt. Tôi vẫn không thể tin được là có tấm vé vàng trong tay mình", chị My nhớ lại.

Chị My chụp hình lưu niệm cùng các thành viên trong ban tổ chức chương trình "Bật thùng Crystal, khám phá Qatar" trong ngày nhận giải thưởng. Ảnh: Tiger Crystal

Là một người hâm mộ môn thể thao vua, chị Kiều My không giấu nổi hào hứng: "Tôi sẽ mang màu cờ sắc áo Việt Nam lên sân vận động để giới thiệu về đất nước con người cùng niềm tự hào dân tộc cho bạn bè khắp năm châu". Chị cũng dự định sẽ tiếp tục "bật thùng" Tiger Crystal để tìm kiếm thêm những tấm vé vàng khác. "Tôi đã may mắn thế này thì tại sao lại không thử vận may của mình thêm nhiều lần nữa?" chị Kiều My chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên nhãn hàng Tiger Crystal tổ chức đưa khách hàng may mắn đến dự một trận chung kết giải Vô địch bóng đá thế giới. Đại diện thương hiệu chia sẻ, khi tổ chức chương trình này, Tiger Crystal muốn mang đến cơ hội trải nghiệm không khí lễ hội bóng đá đích thực cho người hâm mộ Việt Nam.

Chiếc thẻ cào may mắn biến giấc mơ dự một trận chung kết bóng đá thế giới của chị Kiều My thành sự thật. Ảnh: Tiger Crystal

Chương trình "Bật thùng sảng khoái, khám phá Qatar" được Tiger Crystal triển khai tại 6 tỉnh thành bao gồm: TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, trong thời gian từ 20/9 đến 19/11. Khách hàng sẽ có cơ hội săn vé vàng khi mua thùng bia lon Tiger Crystal 330ml với thông tin khuyến mại in trên thùng sản phẩm.

Hiện vẫn còn 9 tấm vé đi Qatar đang chờ những cổ động viên đồng hành cùng chị My. Ngoài 10 giải nhất, chương trình này còn trao tặng 2.000 giải nhì, mỗi giải là một loa Harman Kardon trị giá 5 triệu đồng và hơn 1 triệu giải ba là các thẻ nạp điện thoại trị giá 30.000 đồng. Giải thưởng được ghi trực tiếp trên thẻ cào bên trong thùng với tỷ lệ trúng thưởng 100% . Tính tới thời điểm hiện tại đã có 244 giải nhì và hơn 100.000 giải ba được trao tặng.

Diệp Chi