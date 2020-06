Mũ bảo hiểm kiểu cổ áo gắn túi khí

Hovding 3 có kích thước nhỏ gọn như một cổ áo, phồng lên nhờ túi khí ẩn bên trong với thời gian 0,1 giây, giá từ 338 USD tại châu Âu.

Hovding là một start-up tại Thụy Điển, chế tạo và bán các sản phẩm mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp. Lấy ý tưởng từ hoạt động túi khí của ôtô, hãng này trình làng Hovding 3 như một cổ áo, kích thước nhỏ, gọn.

Mũ bảo hiểm Hovding 3.

Thế hệ thứ ba Hovding 3 được cải tiến với trọng lượng nhẹ hơn. Bản tiêu chuẩn của mũ bảo hiểm này nặng khoảng 800 g. Pin trang bị bên trong Hovding 3 giúp kết nối mũ bảo hiểm với điện thoại thông minh, hỗ trợ gọi cứu hộ trong những trường hợp xảy ra tai nạn.

Thời lượng sạc pin 2 giờ cung cấp hoạt động trong 15 tiếng liên tục. Mũ bảo hiểm cũng ghi nhận các tuyến đường hay xảy ra tai nạn, đề xuất những lịch trình an toàn hơn.

Mô phỏng quá trình hoạt động của mũ bảo hiểm Hovding 3.

Công ty bảo hiểm Thụy Điển Folksam với sự hỗ trợ của tổ chức tài trợ độc lập cho các dự án, nghiên cứu an toàn đường phố của Anh, Road Safety Trust, thực hiện nhiều thử nghiệm hiệu quả an toàn của Hovding 3. Kết quả cho thất mũ bảo hiểm của công ty Thụy Điển có khả năng bảo vệ an toàn cho vùng đầu người lái xe tốt hơn gấp 8 lần mũ bảo hiểm truyền thống.

Mũ bảo hiểm kiểu cổ áo cho người đi xe đạp Thử nghiệm hoạt động của mũ bảo hiểm Hovding 3. Hovding 3 sử dụng các cảm biến thời điểm, nhận diện chuyển động bất thường của người sử dụng và kích hoạt túi khí trong 0,1 giây để bao trùm phần cổ và đầu. Hãng cho biết cảm biến trên mũ bảo hiểm có thể đọc các cử chỉ của người lái xe đạp 200 lần/giây. Vì thế, khả năng túi khí kích hoạt ở trạng thái không mong muốn là rất thấp.

Phạm Trung (theo Autoevolution)