MSB vào top nhà tuyển dụng được yêu thích 2020

MSB đứng đầu trong cuộc bình chọn "nhà tuyển dụng được yêu thích nhất 2020" ngành tài chính - ngân hàng chứng khoán do CareerBuilder Việt Nam tổ chức.

Vượt qua nhiều doanh nghiệp, tổ chức, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) giữ vị trí số 1 trong top 10 công ty tài chính - ngân hàng và chứng khoán. Nhà băng này còn dần đầu top doanh nghiệp được nhân viên nội bộ bình chọn nhiều nhất; đứng thứ 2 trong top 20 nhà tuyển dụng mang đến trải nghiệm ứng tuyển ấn tượng nhất và thứ 2 trong top 100 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất.

Theo đó, MSB đã nhận được sự bình chọn từ các đáp viên dựa trên chuỗi tiêu chí về lương, thưởng, phúc lợi, triển vọng nghề nghiệp, văn hóa doanh nghiệp và danh tiếng đơn vị.

MSB dành nhiều giải thưởng trong cuộc bình chọn về nhà tuyển dụng được yêu thích 2020 do CareerBuilder Việt Nam tổ chức. Ảnh: MSB

Về triển vọng nghề nghiệp, nhà băng này đã xây dựng chính sách quy hoạch, luân chuyển, đào tạo và phát triển rõ ràng, phù hợp với từng vị trí và có sự cá biệt hóa cao dựa trên năng lực, hiệu suất và tiềm năng của từng cá nhân.

Theo ông Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc nhân sự MSB, hoạt động này là cơ sở để tìm hiểu, khai thác tiềm năng phát triển của mỗi cá nhân, giúp nhân sự xác định mục tiêu rõ ràng để phấn đấu, sáng tạo và sẵn sàng thay đổi để nỗ lực chinh phục các mục tiêu công việc, nhằm đạt được cơ hội thăng tiến, phát triển bền vững tại MSB. Sự thay đổi trong chính sách đã mang đến nhiều kết quả tích cực khi hầu hết nhân sự giỏi và trụ cột của ngân hàng đều được phát triển từ nguồn lực nội bộ. Trên 56% cán bộ cấp trung trở lên có thâm niên từ 5 - 28 năm vẫn đang công tác và gắn bó tại MSB.

Nhân viên MSB được tạo điều kiện để phát triển, sáng tạo và thăng tiến. Ảnh: MSB

Về đào tạo, trong năm 2020, MSB đã triển khai gần 850 khóa đào tạo nghiệp vụ do hơn 200 giảng viên nội bộ đảm nhiệm. Con số này dự kiến đạt hơn 1.000 khóa trong năm 2021 với tỷ trọng cao dành cho hình thức online, đảm bảo tính linh hoạt trong giai đoạn Covid-19. Ngân hàng cũng chú trọng đẩy mạnh hợp tác với các đối tác đào tạo uy tín trong và ngoài nước để tổ chức các chương trình nâng tầm năng lực nhân sự theo chuẩn mực quốc tế như Dale Carnegie.

Không chỉ tập trung vào đội ngũ ứng viên có kinh nghiệm, MSB còn xây dựng các chương trình tuyển dụng, đào tạo cho sinh viên năm cuối đại học hoặc có dưới 2 năm kinh nghiệm như MSB Management Trainee, MSB Associate Trainee. Năm nay, lần đầu tiên MSB mở rộng tuyển dụng và đạo tạo khối công nghệ thông qua chương trình "MSB Techie Talent – Tài năng công nghệ trẻ" với mong muốn mang lại những đột phá, đổi mới trong giải pháp công nghệ ngân hàng.

Bên cạnh đó, nhà băng này cũng chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp có tính riêng biệt như việc trao quyền cho đội ngũ nhân sự hay các cá nhân sẽ tự ra quyết định với thu nhập của bản thân. Đây cũng là nền tảng để ngân hàng này thiết lập môi trường làm việc năng động, sáng tạo, cởi mở, hiệu quả.

Thành lập năm 1991, MSB là ngân hàng TMCP ra đời trong thời kỳ kinh tế mở cửa và phát triển của Việt Nam. Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, nhà băng này không ngừng vươn lên, tạo lập nhiều cột mốc quan trọng trong ngành tài chính ngân hàng. MSB hiện có trên 260 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và có giao dịch với hơn 500 ngân hàng đại lý tại trên 60 quốc gia, vùng lãnh thổ. Ngân hàng có gần 5.000 cán bộ, phục vụ gần 2,4 triệu khách hàng cá nhân và 57.000 khách hàng doanh nghiệp.

Các giải pháp tài chính dành cho cá nhân và doanh nghiệp của MSB từng nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, trong đó nổi bật là giải thưởng "The Best Banks 2021" do tạp chí Global Finance (GFM) vinh danh.

An Nhiên