MSB hợp tác Ksher cung cấp giải pháp thanh toán xuyên biên giới

MSB và Công ty TNHH Ksher (Hongkong) ký hợp tác phát triển các giải pháp thanh toán xuyên biên giới và hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử quốc tế tại Việt Nam tối ưu dòng tiền.

Theo thỏa thuận, MSB sẽ cung cấp cho Ksher gói giải pháp tài chính toàn diện, bao gồm: hạ tầng kết nối thanh toán, dịch vụ thu hộ chuyên biệt và các chính sách ưu đãi về tỷ giá ngoại tệ dành riêng cho Ksher cùng mạng lưới đối tác. Các dịch vụ ngân hàng số của MSB cũng sẽ được tích hợp nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Đồng thời ngân hàng đóng vai trò kết nối, giới thiệu giải pháp của Ksher tới tệp khách, hàng doanh nghiệp hiện hữu.

Ở chiều ngược lại, Ksher cam kết phối hợp chặt chẽ với MSB trong việc xây dựng các mô hình kinh doanh dịch vụ chuyên nghiệp, đảm bảo tuân thủ pháp lý nhưng vẫn giữ được tính linh hoạt để đáp ứng nhu cầu biến động của thị trường.

Hai bên cũng triển khai các chương trình tiếp thị và chiến dịch kinh doanh chung, nhằm đưa các giải pháp tài chính thông minh đến gần hơn với cả khách hàng hiện hữu và khách hàng mới, phù hợp với chiến lược phát triển của mỗi bên theo từng giai đoạn.

Đại diện hai đơn vị ký biên bản ghi nhớ hợp tác, ngày 14/1. Ảnh: MSB

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Bryan, Giám đốc điều hành Ksher, cho biết MSB là đối tác chiến lược quan trọng của doanh nghiệp tại Việt Nam.

"Sự hợp tác này được kỳ vọng tạo ra những bước tiến mới trong lĩnh vực thanh toán xuyên biên giới, đồng thời mang đến các giải pháp an toàn, hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp thương mại điện tử", đại diện Ksher chia sẻ.

Thỏa thuận được ký kết trong bối cảnh thị trường thanh toán xuyên biên giới tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương được dự báo tăng trưởng mạnh. Theo FXC Intelligence, quy mô thị trường này tại APAC có thể đạt khoảng 23,8 nghìn tỷ USD vào năm 2032, trong đó Việt Nam được đánh giá là một điểm sáng nhờ tốc độ số hóa dịch vụ tài chính và nhu cầu giao thương quốc tế gia tăng.

Đại diện MSB, ông Phạm Hồng Phong, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp, đánh giá việc hợp tác là sự kết hợp giữa năng lực tài chính - ngân hàng của MSB và thế mạnh công nghệ thanh toán xuyên biên giới của Ksher. Theo ông, các giải pháp tích hợp sẽ giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn trong giao dịch, quản lý dòng tiền và mở rộng hoạt động kinh doanh bền vững trên thị trường quốc tế.

Biên bản ghi nhớ giữa MSB và Ksher hướng tới phát triển các giải pháp thanh toán xuyên biên giới "nhanh hơn - kinh tế hơn - an toàn hơn", hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu và thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả giao dịch quốc tế.

Trong thời gian tới, hai bên cho biết sẽ mở rộng hợp tác theo hướng xây dựng hệ sinh thái thanh toán số linh hoạt, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của doanh nghiệp và người tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế số phát triển.

Thành lập năm 1991, MSB hiện có mạng lưới khoảng 260 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và kết nối với gần 400 ngân hàng đại lý tại 55 quốc gia, vùng lãnh thổ. Ngân hàng đang phục vụ hơn 6 triệu khách hàng cá nhân và gần 100.000 khách hàng doanh nghiệp.

Ksher là trung gian thanh toán quốc tế hoạt động tại Đông Nam Á, cung cấp các giải pháp thanh toán xuyên biên giới cho doanh nghiệp thương mại điện tử. Doanh nghiệp này cung cấp dịch vụ trọn gói từ thu hộ tuân thủ quy định, chuyển đổi ngoại tệ đến chi trả trong nước và quốc tế, tập trung vào các giao dịch giữa Trung Quốc và các quốc gia ASEAN.

Minh Ngọc