MSB hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng quy định thuế mới

MSB triển khai bộ giải pháp toàn diện Shop360, tích hợp nhiều công cụ thanh toán như Loa Ting Ting, POS, SoftPOS, ưu đãi lãi suất, hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng với các quy định mới về quản lý thuế.

Trước bối cảnh Nghị định 68 của Chính phủ đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn về minh bạch tài chính, MSB triển khai chiến dịch đồng hành cùng hộ kinh doanh "Chuyển đổi thuế nhanh - Kinh doanh rực rỡ", cung cấp bộ giải pháp Shop360, giúp cộng đồng tiểu thương chuẩn hóa vận hành.

Theo đó, chủ hộ có thể mở tài khoản MSB dưới tên hộ kinh doanh để tách bạch dòng tiền cá nhân và doanh thu. Việc quản lý giao dịch tập trung trên một nền tảng giúp tối ưu hóa thời gian đối soát, đảm bảo hồ sơ tài chính luôn sẵn sàng, minh bạch cho các kỳ thanh tra và quyết toán thuế.

Bộ giải pháp tích hợp các công cụ thanh toán như thiết bị thông báo giao dịch (Loa Ting Ting), POS và SoftPOS, cho phép ghi nhận giao dịch theo thời gian thực, tổng hợp dữ liệu tự động, hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế chính xác hơn.

Đặc biệt, phần mềm bán hàng được tích hợp cùng dịch vụ tư vấn thuế miễn phí từ MSB, giúp tiểu thương dễ dàng làm quen với việc xuất hóa đơn điện tử và tổng hợp số liệu tự động.

Nhân viên MSB tư vấn dịch vụ cho khách hàng. Ảnh: MSB

Song song với công cụ quản lý, MSB cũng cung cấp các giải pháp tài chính nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh. Cụ thể, ngân hàng cấp hạn mức tín dụng tới 50 tỷ đồng, với quy trình xét duyệt được đơn giản hóa, phù hợp nhu cầu xoay vòng vốn của hộ kinh doanh. Nguồn vốn này được kỳ vọng giúp các hộ kinh doanh duy trì hoạt động ổn định, đồng thời có thêm dư địa để mở rộng khi cần.

Điểm nhấn của Shop360 là tính năng sinh lời trên tài khoản thanh toán, với mức lãi suất tối đa 6,9% một năm, cho phép người dùng tận dụng khoản tiền nhàn rỗi trong quá trình vận hành.

Theo đại diện ngân hàng, việc kết hợp công cụ quản lý số với các giải pháp tài chính nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh từng bước chuyển đổi mô hình vận hành theo hướng minh bạch và hiệu quả hơn.

Ngoài bộ công cụ hỗ trợ, MSB cũng phối hợp cùng cơ quan Thuế địa phương tổ chức chuỗi hội thảo và các chương trình truyền thông tại các địa bàn kinh doanh trọng điểm. Tại mỗi điểm giao dịch, đội ngũ chuyên gia của MSB tư vấn 1-1, giúp khách hàng nắm vững lộ trình thực hiện từ khâu chuẩn bị, các bước chuyển đổi đến việc duy trì báo cáo định kỳ.

Vừa qua, MSB đã ký kết hợp tác với các Chi cục Thuế tại một số địa phương như: Huế, Long An, Đồng Nai... và sẽ tiếp tục triển khai hợp tác với các địa bàn khác để đồng hành cùng quá trình chuyển đổi của hộ kinh doanh.

Minh Ngọc