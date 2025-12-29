Mourinho mỉa mai trọng tài sau trận hòa của Benfica

Bồ Đào NhaHLV Jose Mourinho liên tục nói Benfica đã thắng, sau khi bị trọng tài khước từ bàn quyết định và hòa SC Braga 2-2 ở vòng 16 giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Trên sân Braga Municipal ngày 28/12, Benfica vượt lên nhờ cú đánh đầu của Nicolas Otamendi ở phút 29. Sau đó, Rodrigo Zalazar và Pau Victor lần lượt lập công giúp SC Braga bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Phút 53, Fredrik Aursnes lập siêu phẩm từ ngoài vòng cấm giúp Benfica gỡ hòa.

Đội khách tưởng như tìm được bàn ấn định chiến thắng ở phút 74. Richard Rios tranh chấp và cướp bóng của Carvalho trong vòng cấm, rồi chuyền ngang cho Samuel Dahl sút vào lưới trống. Nhưng trọng tài thổi còi, xác định Rios đã phạm lỗi với Carvalho, dù tiền vệ của Benfica chỉ va chạm nhẹ với đối thủ. VAR không thay đổi quyết định trên sân, đồng nghĩa với việc Benfica bị khước từ bàn nâng tỷ số lên 3-2.

Mourinho móc mỉa trọng tài sau trận hòa của Benfica Benfica bị khước từ bàn nâng tỷ số lên 3-2.

"Chúng tôi đã thắng 3-2, một chiến thắng rất quan trọng", Mourinho nói với sự châm biếm sau trận. "Hiệp một Braga chơi tốt hơn Benfica. Chúng tôi chỉ có một khoảng thời gian ngắn vượt trội và ghi bàn từ tình huống cố định, nhưng nhìn chung Braga là đội chơi hay hơn".

Theo "Người Đặc biệt", Benfica hoàn toàn lấn lướt trong hiệp hai. "Sang hiệp hai thì chỉ còn Benfica trên sân. Các cầu thủ chịu trách nhiệm, lật ngược thế trận và ghi bàn thứ ba. Đó là một bàn thắng hợp lệ, với tất cả sự tôn trọng dành cho Braga", ông cho biết.

Mourinho nhấn mạnh đã xem lại tình huống gây tranh cãi ngay trên băng ghế huấn luyện. "Tôi thấy nhìn pha bóng từ băng ghế, có chút nghi ngờ về khoảng cách, nhưng tôi đã xem đi xem lại, có lẽ trên cùng màn hình với VAR, và đó là một bàn thắng hợp lệ. Nhưng cuối cùng thì không được công nhận", ông thắc mắc.

HLV Jose Mourinho phản ứng trong trận Benfica SC Braga 2-2 ở vòng 16 giải VĐQG Bồ Đào Nha. Ảnh: Ojogo

Tương tự, Chủ tịch Benfica Rui Costa phẫn nộ với quyết định của trọng tài và VAR. "Có một bàn bị hủy mà đến giờ vẫn chưa ai giải thích được. Tôi không thể hiểu nổi quyết định đó", ông nói. "Tình huống đó không phải là một pha phạm lỗi. Bàn thắng đó có thể đã mang lại chiến thắng cho Benfica, nhưng chúng tôi chỉ ra về với một điểm".

Costa cho rằng cần xem xét lại năng lực của những trọng tài liên quan đến các quyết định gây tranh cãi, đồng thời nhấn mạnh "Benfica sẽ tiếp tục chất vấn những gì đang diễn ra trong bóng đá Bồ Đào Nha".

Với kết quả hòa 2-2, Benfica vẫn đứng thứ ba giải VĐQG Bồ Đào Nha với 36 điểm, kém đỉnh bảng Porto tới bảy điểm và đang thi đấu nhiều hơn một trận. Ngày 3/1, thầy trò Mourinho trở về sân nhà tiếp Estoril Praia - CLB đang đứng thứ chín.

Hồng Duy (theo Abola)