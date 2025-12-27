Motul ra mắt dầu nhớt thế hệ mới tại Vietnam Mobility Show 2025

Thương hiệu dầu nhớt đồng hành cùng Triển lãm Phương tiện Di chuyển 2025 với đa dạng dòng sản phẩm cho cả ôtô, xe máy.

Tại Vietnam Mobility Show 2025 đang diễn ra ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), thương hiệu dầu nhớt Motul tham gia với vai trò đơn vị đồng hành và cũng là thương hiệu dầu nhớt duy nhất tại sự kiện.

Motul mang đến khu trưng bày quy mô với thiết kế hiện đại, đậm chất công nghệ, kết hợp giữa yếu tố trải nghiệm và tương tác, giúp khách tham quan tiếp cận công nghệ dầu nhớt một cách trực quan và sinh động.

Đại diện của Motul tại khu trưng bày của hãng ở Vietnam Mobility Show 2025. Ảnh: Minh Quân

Tại khu trưng bày là sản phẩm dầu nhớt ôtô, xe máy và bộ phụ gia bảo dưỡng tái tạo sức mạnh động cơ phiên bản nâng cấp 2025. Đặc biệt, hãng giới thiệu giải pháp bôi trơn công nghệ xanh dành cho các dòng xe hybrid ứng dụng dầu gốc hoàn nguyên (RRBO - Regenerated Base Oil) trong sản phẩm hiệu suất cao như NGEN, kết hợp bao bì làm từ 50% nhựa tái sinh.

Bên cạnh đó, khách tham quan check-in và trải nghiệm đua xe thực tế ảo (VR), theo dõi và thực hiện các thí nghiệm trực quan về công nghệ dầu nhớt và phụ gia Motul. Các gia đình còn có thể tham gia minigame hấp dẫn, nhận những quà tặng phiên bản giới hạn từ Motul.

Motul là thương hiệu dầu nhớt có trụ sở tại Pháp, đã và đang xây dựng thương hiệu tại hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, cung cấp đa dạng sản phẩm dầu nhớt chất lượng cao cho ôtô, xe máy, vận tải, công nghiệp, cùng các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hàng đầu. Với bề dày 172 năm xây dựng và phát triển, 17 năm tại Việt Nam, Motul Việt Nam mang đến cho khách hàng những trải nghiệm đa dạng với chất lượng tốt nhất, không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường Việt Nam mà còn xuất khẩu qua hơn 20 quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Vietnam Mobility Show 2025 - Triển lãm Phương tiện Di chuyển 2025 do VnExpress tổ chức, diễn ra trong 3 ngày, 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh. Tại không gian ngoài trời với tổng diện tích khoảng 90.000 m2, sự kiện quy tụ nhiều thương hiệu ôtô, xe máy và phụ kiện, mang đến cơ hội xem và lái thử các mẫu xe mới nhất, từ xe điện hóa đến xe hiệu suất cao trên sa hình chuyên biệt.

Mỹ Anh