Một tuần nữa khép lại vòng bình chọn Vietnam iContent Awards 2025

Vietnam iContent Awards 2025 bước vào tuần cuối vòng bình chọn, độc giả có thể bỏ phiếu vinh danh 11 giải thưởng cho nhà sáng tạo, sản phẩm số, cá nhân và tổ chức vì cộng đồng.

Ngày 24/10 cổng bình chọn Vietnam iContent Awards 2025 sẽ khép lại. Những lượt vote của độc giả trong 7 ngày cuối có thể xoay chuyển cục diện, quyết định nhân tố nào có cơ hội bước vào vòng chung kết (từ 30/10 đến 18/11).

Theo đại diện ban tổ chức: "Trong tuần cuối của vòng bình chọn, từng lượt vote có trọng lượng rất lớn. Nhiều hạng mục đang trong giai đoạn 'đổi ngôi', ứng viên dẫn đầu có thể tụt xuống nếu không tiếp tục giữ phong độ. Kết quả vòng này dựa trên 50% điểm từ độc giả và 50% điểm đánh giá của hội đồng giám khảo".

Các đề cử đảm bảo tiêu chí được đăng tải trên website chương trình. Lưu ý, độc giả cần có tài khoản MyVnE để tham gia bỏ phiếu. Một tài khoản được bình chọn tối đa một lần cho mỗi hạng mục giải thưởng.

Từ đầu tháng 10 đến nay, chương trình nhận lượng lớn đề cử, lượt bình chọn và tương tác cao, phủ rộng trên các nền tảng mạng xã hội và truyền thông số. Làn sóng "kêu gọi vote" lan tỏa, khiến nhiều nhà sáng tạo, sản phẩm số, cá nhân và tổ chức được công chúng quan tâm, không chỉ nhờ tên tuổi mà vì câu chuyện, thông điệp đằng sau.

Tina Thảo Thi có tên trong danh sách "Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng" và " Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất". Ảnh: NVCC

Một trong những điểm đáng chú ý mùa giải năm nay là sự xuất hiện song song giữa nhân tố mới và gương mặt kinh nghiệm. Đơn cử, danh sách đề cử "Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng" có tới 19 ứng viên - từ người trẻ kể chuyện đời thường (Bếp Bên Sườn Đồi, Vừng, Út Về Vườn, Vẽ kể chuyện,Vẽ hạnh phúc, Tina Thảo Thi) đến nhân vật gây xúc động khi vươn lên trong nghịch cảnh (Phạm Tuấn Hưng). Trong khi Khoai Lang Thang, Khánh Vy không xa lạ gì với công chúng.

Ở giải "Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích", các tên tuổi như Lê Dương Bảo Lâm, Võ Tấn Phát, MisThy... thu hút fan bằng cách thức khác nhau, từ nội dung giải trí, đời thường đến tính nhân văn.

Các hạng mục sản phẩm số cũng chứng kiến cuộc đua của những ứng viên "nặng ký". Video lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh và concert Anh trai vượt ngàn chông gai tranh giải "Video truyền cảm hứng". Còn giải "Hiện tượng số của năm" khá sôi động với ứng viên Em xinh say hi, Gia đình Haha, Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân.

Với đề cử "Vì cộng đồng", những tổ chức như Hoa Sen Group hay Sài Gòn Xanh gây ấn tượng bằng chiến dịch lẫn hiệu ứng thực tế từ hoạt động tốt cho môi trường, tình nguyện, hỗ trợ vùng khó khăn.

Trong tuần cuối vòng này, ban tổ chức sẽ liên tục cập nhật thông số người dẫn đầu, vừa tạo "cuộc đua công khai", vừa thúc đẩy lượt bình chọn cuối.

"Mỗi lượt bình chọn không chỉ thể hiện sự yêu thích của độc giả mà còn là cách ghi nhận nỗ lực, sáng tạo của các nhà làm nội dung. Đây cũng là cơ hội để cộng đồng chung tay chọn ra những gương mặt, tổ chức, nền tảng xứng đáng được vinh danh năm nay", đại diện ban tổ chức nói thêm.

Giao diện bình chọn Vietnam iContent Awards 2025. Ảnh chụp màn hình

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển. Gala trao giải dự kiến diễn ra ngày 29/11 tại TP HCM.

Đông Vệ