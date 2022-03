Một tuần mở trường đón trẻ dưới ba tuổi ở TP HCM

TP HCM cho phép các trường mầm non đón trẻ dưới ba tuổi từ 1/3, nhưng sau một tuần, số lượng trẻ đến trường vẫn ở mức thấp.

Hôm nay, trường Mầm non Hoa Mai, quận 3 đón thêm khoảng 40 trẻ 13 đến 19 tháng tuổi đi học trực tiếp. Trước đó, trường đã mở cửa cho 25 em từ 19 đến 36 tháng.

Hiệu trưởng Lương Trọng Bình cho biết, số trẻ dưới ba tuổi được cha mẹ đăng ký đi học chỉ đạt 50-60%. Phần lớn phụ huynh e dè bởi tình hình dịch bệnh, số khác sắp xếp được người trông con nên chưa vội cho trẻ đến trường.

Tại TP Thủ Đức, trường Mầm non Chuột túi Thông minh mở cửa từ 1/3 nhưng Hiệu trưởng Nguyễn Thị Ái Vi cho biết, mới chỉ có hai phụ huynh cho con dưới ba tuổi đi học từ 8/3.

Hoạt động với tổng cộng hơn 30 trẻ (bao gồm cả trẻ 3-6 tuổi), trường bố trí hơn 10 nhân sự gồm giáo viên, bảo mẫu, nhân viên bảo vệ. Sĩ số lớp học thấp nên dễ đảm bảo giãn cách, với không gian sinh hoạt, ăn uống rộng. "Sắp tới, chúng tôi vẫn đón trẻ dần dần đến khi đủ số lượng. Nỗi lo lớn nhất trong bối cảnh này là đảm bảo an toàn cho trẻ", cô Vi cho biết.

Trẻ dưới ba tuổi Mầm non Tuổi Thơ 7, quận 3 được chăm sóc tại trường. Ảnh: Mạnh Tùng

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, các cơ sở giáo dục mầm non có thể đón trẻ dưới ba tuổi từ 1/3. Tuy nhiên, chưa nhiều trường mở lớp ồ ạt cho tuổi này ngay từ đầu tháng 3 do diễn biến phức tạp của Covid-19 thời gian gần đây.

Ngoài Hoa Mai và Mầm non Chuột túi Thông minh, một số trường công lập khác mở vài lớp với quy mô nhỏ, dự định nếu tổ chức an toàn, ổn định sẽ mở đại trà.

Tại Mầm non Tuổi Thơ 7, quận 3, 15 lớp gồm cả mẫu giáo và trẻ 18-36 tháng tuổi đã học trực tiếp. Số trẻ đến trường là gần 200 em (chủ yếu trên ba tuổi), chiếm 50% tổng số. Hiệu trưởng Vũ Đỗ Thúy Hiền cho biết, trường phải tăng cường vệ sinh, khử khuẩn đồ chơi, khuôn viên phòng học, sân trường.

Theo cô Hiền, nhóm trẻ dưới ba tuổi rất bỡ ngỡ trong tuần đầu. Một số em có biểu hiện rụt rè, chưa quen với việc ăn uống, ngủ trưa. Giáo viên mất nhiều thời gian để rèn luyện, uốn nắn các kỹ năng cho trẻ.

Ở nhiều trường khác, giờ ăn được bố trí lệch ca, chia nhỏ nhóm trẻ để đảm bảo khoảng cách. Trong giờ ngủ, giáo viên được phân công quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ. Gối, chăn, nệm được đảm bảo sạch sẽ, dùng riêng nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh.

Các cơ sở tư thục còn rụt rè hơn trong việc đón nhóm trẻ nhỏ tuổi nhất. Chủ một trường mầm non tư thục ở quận 12 nêu ra hai nguyên nhân. Thứ nhất, phụ huynh gửi con quá ít, không đủ để lập thành một lớp. Thứ hai, nhiều cơ sở không đủ nhân sự sau gần 10 tháng đóng cửa; số giáo viên, bảo mẫu ít ỏi còn lại được tập trung chăm sóc cho nhóm trên ba tuổi.

"Muốn mở thêm một lớp, cần thêm nhân viên. Nhưng nếu chỉ vài ba phụ huynh cho con đi học thì thu không đủ bù chi", người này cho biết.

Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM chưa có đánh giá sơ kết việc đón trẻ dưới ba tuổi tại các trường học. Theo bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, theo khảo sát, khoảng 60% phụ huynh có nhu cầu gửi trẻ dưới ba tuổi. Tuy nhiên, thực tế số lượng trẻ đến trường một tuần qua thấp hơn tỷ lệ này.

Sau kỳ nghỉ Tết, khoảng 1,5 triệu học sinh khối 7-12, trẻ mầm non 3-6 tuổi, học sinh tiểu học và khối 6 lần lượt trở lại trường.

TP HCM có hơn 350.000 trẻ bậc mầm non với khoảng 3.100 trường, nhóm trẻ; trong đó 2.500 cơ sở đã mở cửa. Trong đợt dịch thứ tư, tất cả cơ sở giáo dục mầm non ngừng hoạt động liên tục 10 tháng. Đến nay, 20 trường mầm non tư thục và 79 nhóm lớp đã giải thể.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, từ 7/2 đến 3/3, TP HCM ghi nhận hơn 44.000 trường hợp nhiễm và nghi nhiễm trong trường học. Trong đó, hơn 3.600 ca là cán bộ, giáo viên, còn lại là học sinh.

Mạnh Tùng