Một trái tim không hoàn hảo nhưng chân thành

Cuộc đời tôi không trọn vẹn như bao người khác. Tôi mang trên mình những khiếm khuyết, dị tật mà nhiều lúc khiến tôi tủi thân, đau đớn và mặc cảm. Có những ngày tôi tự hỏi: "Tại sao số phận lại chọn mình"? Nhưng rồi, thay vì chôn chặt mình trong bóng tối, tôi học cách đứng lên, học cách bước đi, dù đôi lúc là những bước đi khập khiễng cả về thể xác lẫn tinh thần.



Tôi hiểu rằng vẻ ngoài có thể không hoàn hảo, nhưng trái tim và nghị lực thì chưa bao giờ thiếu. Tôi chọn nở nụ cười, chọn làm việc chăm chỉ, chọn yêu thương bản thân để có thể trao đi tình yêu cho người khác. Tôi không mong một tình yêu đến từ sự thương hại, mà mong tìm được một người có thể nhìn thấy bên trong con người tôi, một người kiên cường, đầy ấm áp, luôn biết trân trọng từng điều giản dị trong cuộc sống.



Nếu bạn cũng tin rằng hạnh phúc không chỉ đến từ sự hoàn hảo, mà còn từ sự đồng cảm, sẻ chia và nâng đỡ nhau, chúng ta có thể tìm thấy nhau.

