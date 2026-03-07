Một người tử vong sau vụ tài xế say rượu tông xe liên hoàn ở Hà Nội

Sau vụ tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa tối 6/3, nạn nhân nữ khoảng 50 tuổi được đưa đến Bệnh viện 19/8 song đã tử vong.

Ngày 7/3, đại diện Bệnh viện 19/8 Bộ Công an cho biết người phụ nữ trung niên tử vong ngoại viện do chấn thương sọ não và vùng bụng kín. Ngoài ra, còn có thêm hai người bị thương được đến cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn tối 6/3. Ảnh: Võ Hải

Theo điều tra của Công an TP Hà Nội, khoảng 18h50 ngày 6/3, tài xế Nguyễn Văn Sáu, 66 tuổi, trú phường Yên Hòa, lái ôtô trên đường Nguyễn Chánh theo hướng đi Trần Duy Hưng. Khi đến trước chung cư Nam Trung Yên, do không làm chủ được tay lái, ôtô của ông Sáu đã va chạm liên hoàn với 6 ôtô và 4 xe máy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cùng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an phường Yên Hòa đã khám nghiệm hiện trường, điều tra sự việc. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với ông Sáu cho kết quả 0,264 mg/l khí thở.

Việt An