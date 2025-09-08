Một người Trung Quốc bị bắt với cáo buộc cạy két sắt lấy tiền

Quảng TrịHuang Shaoning, 54 tuổi cùng đồng phạm đột nhập vào bốn trụ sở nhà nước và doanh nghiệp ở Quảng Trị, đục phá két sắt lấy gần 2 tỷ đồng.

Ngày 8/9, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã bắt Huang Shaoning về hành vi Trộm cắp tài sản.

Huang Shaoning tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Quảng Trị

Theo điều tra, Huang Shaoning và Huang Shaoxiong, cùng là người Quảng Tây, Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ở khu vực gần cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Hai người mua một xe máy ở Lạng Sơn và di chuyển vào Quảng Trị. Lợi dụng ngày nghỉ, đêm khuya, họ đi đến các nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp để trộm cắp tài sản, chủ yếu là cạy phá két sắt.

Khi lấy được các tài sản giá trị, hai người trở về nước, tiêu xài hết số tiền thì lại đến Việt Nam trộm cắp.

Tại cơ quan công an, Huang Shaoning đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nhà chức trách cáo buộc từ tháng 3 đến tháng 8, Huang Shaoning và đồng phạm thực hiện 4 vụ cạy phá két sắt, lấy tài sản giá trị gần 2 tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng vụ án và truy bắt Huang Shaoxiong.

Đắc Thành