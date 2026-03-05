Một người trúng Jackpot hơn 114 tỷ đồng

Vietlott xác định một khách hàng vừa trúng Jackpot của sản phẩm Power 6/55 trị giá 114 tỷ đồng.

Vé trúng giải cao nhất trong kỳ mở thưởng tối ngày 5/3 có dãy số 14-16-35-38-43-51. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, người trúng nhận khoảng 102 tỷ đồng.

Giải thưởng này được tích lũy trong một tháng rưỡi. Lần gần nhất xổ số tự chọn Power 6/55 có người trúng là ngày 20/1 với giá trị hơn 257 tỷ đồng. Khi đó, người mua vé tại TP HCM.

Trong kỳ quay mới nhất, bên cạnh Jackpot 1, Vietlott còn ghi nhận 20 người trúng giải nhất (trùng 5 số) và hơn 1.400 người trúng giải nhì (trùng 4 số). Giải Jackpot 2 vẫn chưa có người trúng nên mức tích lũy nâng lên gần 10 tỷ đồng.

Vietlott là doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài chính đại diện sở hữu 100% vốn. Năm ngoái, Vietlott thu 9.686 tỷ đồng, tương ứng mỗi ngày khoảng 26,5 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ban lãnh đạo công ty, tăng trưởng doanh thu đến từ nhiều yếu tố. Công ty ra thêm một sản phẩm xổ số quay nhanh từ giữa năm, nâng tổng số sản phẩm đang kinh doanh lên 7. Về kênh phân phối qua thiết bị đầu cuối, họ mở rộng lên 6.230 điểm bán hàng và tăng hoa hồng cho đại lý từ 8% lên trên 11%. Kênh phân phối qua điện thoại có 3,7 triệu tài khoản, tăng 1,2 triệu so với đầu năm và liên kết thêm với hàng chục ví điện tử, ứng dụng ngân hàng.

Vietlott cũng ghi nhận 32 triệu lượt trúng trong năm ngoái với tổng giá trị trả thưởng hơn 5.340 tỷ đồng, tức bình quân mỗi ngày khoảng 15 tỷ đồng.

Phương Đông







