Một ngày nào đó em tin là sẽ thấy 'The one' của mình

Trong lúc chờ đợi anh đến, em tập trung rất nhiều vào việc phát triển bản thân, khám phá sở thích cũng như tận hưởng cuộc sống hiện tại.

Đôi khi, em cảm thấy việc tìm thấy người yêu dường như mất thời gian và cần nhiều sự kiên nhẫn mà em lại là người thiếu tính kiên nhẫn nên mãi vẫn chưa tìm thấy "The One" đích thực của mình. Có lẽ chính bởi vậy, em cũng được mọi người đánh giá là một người luôn có chí tiến thủ trong công việc và biết nhiều thú vui chill.



Mọi người vẫn hay bảo em là một người biết điều, hiểu chuyện và cũng hay quan tâm tới mọi người xung quanh. Nhưng thực ra em chỉ là một cô gái hơi đỏng đảnh, thích nhõng nhẽo và thích được chiều và chiều người yêu. Em cũng thường hay đi nghe nhạc, du lịch hay bắn cung, SUP... và nhiều điều nữa mà có lẽ chỉ đôi ba dòng viết là không thể kể hết.



Nhiều người vẫn có những tiêu chuẩn về người trong mơ nhưng có lẽ với em, thích một người là một cảm giác nên sẽ chẳng có tiêu chuẩn nào cả. Đó giống như khi em đói và chưa nghĩ ra món ăn gì, lang thang trên phố, thấy một quán có vẻ ổn thì em vào thử và ăn thôi. Hoặc rồi khi vào thử rồi em bỗng thấy món đó thực hợp khẩu vị của mình thì sẽ cứ lui tới mãi không thôi. Em thích có những ngày "Doing Nothing" với người yêu mà cả hai vẫn thấy vui. Có thể mỗi người một việc nhưng chỉ cần thấy nhau là cũng đủ rồi.



"Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi". Hai người bên nhau, vui vẻ là đủ. Anh ấy sẽ tự nhiên tìm đến em khi nhớ em. Khi anh ấy bận rộn hoặc đi chơi với bạn bè, có thể sẽ không trả lời tin nhắn của em ngay lập tức. Em cũng có thể để điện thoại xuống và làm chuyện của mình, không cần phải ở cạnh nhau mọi lúc. Mỗi người đều có công việc riêng để làm, quan trọng là khi anh ấy đã muốn đi cùng em thì sẽ không dối gian với em.



Em vẫn luôn tin rằng trong hành trình tìm kiếm tình yêu, mỗi người chúng ta đều xứng đáng được chấp nhận và yêu thương vì chính bản thân mình phải không anh nhỉ? Em tin rằng một ngày nào đó, khi "The One" của em xuất hiện, anh ấy sẽ chấp nhận mọi sự trẻ con, những sự bất an hay cả những nết xấu của em mà không đòi hỏi em phải gồng mình lên làm người mạnh mẽ nữa.

