Một kết nối bắt đầu từ sự chân thành

Mình không tìm kiếm sự hoàn hảo, chỉ mong gặp một người chân thành, ấm áp, không hút thuốc.

Rất vui khi bạn dừng lại đọc những dòng này, nhưng mình tin mỗi cuộc gặp gỡ đều có một lý do rất riêng... Mình hiện tại sinh sống và làm việc tại Trảng Bom - Đồng Nai với công việc văn phòng ổn định. Mình là kiểu người thích những điều dịu dàng, một buổi chiều yên tĩnh, một góc nhỏ quen thuộc và một cuốn sách hay một bộ phim hay để thả mình vào đó. Đôi khi sẽ là những chuyến đi du lịch ngắn để cảm nhận những điều mới ở xung quanh và thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi.



Mình tin rằng mỗi người đều có một thế giới riêng rất đẹp, điều ý nghĩa nhất là khi có ai đó đủ tinh tế để bước vào, lắng nghe và ở lại. Mình không tìm kiếm sự hoàn hảo, chỉ mong gặp một người chân thành, ấm áp, không hút thuốc, độ tuổi từ 27-33, ở Đồng Nai hoặc lân cận, người có thể cùng mình chia sẻ những điều nhỏ xíu trong cuộc sống, nhưng lại khiến trái tim thấy bình yên. Mình thích cảm giác hai người có thể nói chuyện thật lâu mà không thấy chán, hoặc đôi khi chỉ cần im lặng bên nhau cũng đủ dễ chịu. Có lẽ với mình, một mối quan hệ đẹp là khi cả hai cùng nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của nhau, không vội vàng, nhưng đủ sâu sắc để ở lại.



Nếu bạn cũng trân trọng sự dịu dàng, thích những kết nối chân thành và tin vào những điều đến một cách tự nhiên... mình rất mong chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhỏ.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.