Một giai điệu bình yên

Em, Hà Nội cuối hè chớm thu, lòng đã sớm bâng khuâng?

Dù có đi bốn phương trời, dù đã học cách vun đắp niềm vui nơi đất khách quê người, đâu gì bằng thuộc về nơi mình thuộc về?

Anh không giỏi viết lý lịch trích ngang trích dọc, nhưng trót là người Hà thành, cũng đành giới thiệu sơ lược cho phải phép: Nhà Hà Nội, nhiều hơn một cái, cũng là của gia đình thôi. Một cái để ở, cái còn lại cho thuê.

Công việc: anh gắn bó với ngành F&B, ở giai đoạn định hướng phát triển.

Giờ anh cần học cách yêu lấy việc mình làm và để trợ giúp cho anh, vũ trụ đã gửi đến những tấm gương sáng loáng. Việc của anh là phấn khởi và sáng tạo.

Anh tin rằng hai đặc tính ấy là chất liệu để đi được xa và lâu.

Thế còn điều gì khiến hai ta khởi hành? Duyên số? Thời điểm? Hay... con nợ và chủ nợ?

Anh mong rằng, tự nhiên nhất là bắt đầu bằng một rung động - một âm vang của điều gì đó như bình minh trải mình trên đại dương, nguyên thủy và dịu êm.

Một tâm thế chân thành, như điều em nhắn gửi, là một khởi đầu quý. Điều đó, anh không hứa, nhưng anh chẳng bao giờ lừa mình, lừa người, thiệt mình, thiệt người, làm chi đâu.

Một con tim cởi mở, sống đến từng này tuổi, anh đã thấy con tim khép chặt của đa số người, bước vội trên con đường ngược nắng, bôn ba vất vả, quên cả một trưa hè man mác.

Với mỗi yếu tố làm nên con người chúng ta, với anh, quan trọng là đừng nói "không bao giờ", đừng nói "không khi nào", đừng nói "không thể nào".

Rồi, em định nói gì với anh nào?

P/S: Dù em nói sao hoặc không nói gì, anh cũng biết ơn em. Điều tuyệt vời nhất trong tình yêu thực ra lại không nằm ở chiều nhận được.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ