Một đời bên anh

Dạo này em rất vui vẻ nên viết bài gửi tới anh - người em yêu để chia sẻ những điều thú vị của cuộc sống xung quanh mình.

Anh đã sẵn sàng cùng em đồng hành trên chặng đường dài phía trước chưa. Anh chú ý nhé, cô gái này vừa bướng bỉnh vừa hơi nhây đó nha.

Tốt nghiệp đại học, em đang làm nhân viên văn phòng kiểu mẫu, hàng ngày đều vui vẻ đi làm. Em cao 1,65 m, nặng 54 kg, ưa nhìn, sạch sẽ và gọn gàng, sống lạc quan, tích cực tuy nhiên đôi lúc suy nghĩ hơi nhiều, chắc do chưa gặp được anh. Là mẫu phụ nữ truyền thống mang hơi thở hiện đại, không có suy nghĩ lạc hậu hay cổ hủ. Lối sống lành mạnh, biết nấu ăn, tự chăm sóc bản thân tốt. Em sống độc lập với bố mẹ (về cả tài chính lẫn mọi quyết định cá nhân). Nhà bố mẹ ở quê, cách Hà Nội 2 giờ 30 phút lái ôtô.

Em có điểm yếu là không giỏi ăn nói và đoán ý người khác, thường thể hiện tình cảm bằng hành động hoặc sự quan tâm. Thời gian rảnh, em thích đi loanh quanh nhà sách, công viên, quán cà phê, chơi thể thao và gặp gỡ ăn uống cùng bạn bè. Có anh yêu, em sẽ rủ đi siêu thị, cùng nấu ăn và đi du lịch.

Muốn gặp gỡ kết nối với một anh độc thân, từ 30-40 tuổi, chưa từng kết hôn, có công việc mang lại thu nhập khá, không gia trưởng, không vô tâm, là người tử tế, thực tế (thêm chút tinh tế thì tuyệt), hiểu rõ cần chuẩn bị những gì khi bước vào mối quan hệ nghiêm túc, xác định mục tiêu xa hơn là kết hôn, sống vui vẻ lạc quan, có suy nghĩ tích cực cùng lối sống lành mạnh (không thuốc lá, hạn chế rượu bia), biết phấn đấu trong công việc, ngoại hình khá (cao hơn em 5-15 cm).

Bạn bè em hầu như đã có gia đình hoặc người yêu, vì thế em cũng muốn có anh yêu để đồng hành, cùng anh hướng tới cuộc sống nhẹ nhàng, bình an, một tổ ấm nhỏ, một hạnh phúc to. Em biết ở tuổi này, ai cũng có áp lực, tuy nhiên em vẫn muốn chúng ta tìm hiểu và tiến xa hơn một cách vui vẻ. Nếu kết hôn, vậy chỉ vì một lý do thôi: đúng người rồi kết hôn thôi. Yêu nhau thì dễ, thương và ở lại bên nhau mới khó.

Bài khá dài rồi, em đã gửi tín hiệu vào vũ trụ, việc còn lại là ngủ ngon và chờ đợi món quà dành riêng cho mình được thắt nơ gửi tới.

Chúc mọi người bình an và nhiều năng lượng.

